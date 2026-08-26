Pocas horas antes de la final de copa contra el VfB Stuttgart, que a la postre coronó el año más exitoso del FC Bayern Múnich desde 2020, de repente solo había un tema en el campeón récord del fútbol alemán. En una entrevista con el Spiegel, como de costumbre cargada de opinión, Uli Hoeneß expresó sus "dudas" sobre el trabajo del director deportivo nombrado a principios de 2024. Las opciones de una renovación del contrato de Max Eberl, todavía vigente hasta 2027, estarían en "60:40".

Son apariciones como esta las que subrayan qué poder sigue teniendo el patrón del club en el FCB. Y eso incluso años después de su "retirada" oficial del negocio operativo. La ofensiva de Hoeneß, cuestionable desde el punto de vista humano, tampoco dejó indemne a Eberl, algo que se hizo visible. Aun así, tras la final ganada, recurrió de forma proactiva al humor negro y luego dejó una actuación auténtica y serena. "Mi piel se ha vuelto gruesa", subrayó, dejando así una reacción notable. Una vez más. Como ya había ocurrido en las semanas y meses anteriores. Hasta el momento de su renovación hasta 2029 el martes.

Eberl ha experimentado una evolución claramente reconocible. Que conoce y entiende el negocio ya se vio claramente en sus etapas en Gladbach y Leipzig. Sin embargo, en Säbener Straße los relojes funcionan de otra manera. Además del trabajo diario, también forma parte del puesto mantener satisfecho al poderoso consejo de supervisión, personificado en Hoeneß y el exjefe de la directiva Karl-Heinz Rummenigge. Pero, ante todo, quien tiene que estar satisfecho es Hoeneß.

El mismo que hace alrededor de un año había calificado a Eberl en "Doppelpass" de demasiado blando, demasiado egoísta y demasiado derrochador con el dinero duramente ganado. Mientras tanto, la situación ha cambiado, como el propio Hoeneß ya dejó entrever al inicio de la preparación en Tegernsee, incluso disculpándose en persona con Eberl por sus declaraciones al margen de la final de copa y elevando apenas dos meses después las opciones de una nueva colaboración al "100 por ciento".

Que ahora realmente haya sucedido así es algo que Eberl se ha ganado sobradamente en el pasado reciente. No solo ha resistido la inmensa presión, ejercida también por Hoeneß. El hombre de 52 años también ha confeccionado una plantilla a la que, con una elección perfecta de entrenador, se le puede atribuir el máximo éxito, y eso es, al fin y al cabo, lo más importante en su función. Más aún cuando el equipo, pese a unas condiciones complicadas y a unas directrices estrictas desde arriba, volvió a reforzarse de forma considerable tanto en amplitud como en calidad con Nathaniel Brown e Ismael Saibari.

Reproches constantes: cómo se ganó Max Eberl su nuevo estatus en el FC Bayern

Con ambas incorporaciones, Eberl, muy en la línea de Hoeneß, había atado pronto los asuntos y, aun así, mantuvo la sensibilidad respecto a la política de precios. Como informó recientemente Sport Bild, tras la final de copa también habría buscado con más intensidad la cercanía del hombre de 74 años y de Rummenigge. Ambas grandes figuras del club habrían echado en falta anteriormente un intercambio regular. Que este había sido insuficiente se había hecho notar en el pasado, por ejemplo, en la gestión de Thomas Müller. Eberl dejó en manos del veterano, más o menos, la decisión sobre su continuidad, antes de que Hoeneß sostuviera públicamente lo contrario. O cuando Eberl anunció en Leroy Sané una pronta renovación de contrato, para al final tener que dejar marchar al internacional gratis.

Por supuesto, toda la verdad también incluye que el camino hasta el cambio en la consideración de Eberl fue pedregoso. Como es sabido, Vincent Kompany no fue la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera opción de la cúpula del Bayern alrededor de Eberl, que incluso quiso convencer de nuevo a Thomas Tuchel para que siguiera después de la separación acordada semanas antes.

Pero Eberl también fue quien siempre tuvo al belga en el radar y quien, tras la lluvia de negativas, acabó imponiéndose. Al menos eso ya se lo reconoció Hoeneß a finales del año pasado. "El mérito de eso le corresponde a Max Eberl. Fue él quien puso primero sobre la mesa el nombre de Vincent y luego también lo consiguió", dijo Hoeneß, solo para volver a subrayar en mayo que Eberl en realidad antes quería recuperar a Tuchel.

También en el caso de Luis Diaz, el fichaje estrella del pasado verano, hubo una porción de suerte. Antes, el conjunto muniqués había salido perdiendo por Florian Wirtz, mientras que las alternativas previstas, como Nico Williams, Xavi Simons o Christopher Nkunku, no eran viables o habían sido rechazadas por el consejo de supervisión. Pero nuevamente fue Eberl quien tomó las riendas de la operación y dio en el blanco. Los críticos que cuestionaban el paquete global por la combinación de edad y precio de traspaso hace tiempo que enmudecieron.

La decisión de incorporar a Nicolas Jackson por una cuota desorbitada en calidad de cedido fue, sin duda, equivocada. Pero al acuerdo también le había precedido una orden de cesión por parte de Hoeneß, probablemente pronunciada solo cuando el propenso a las lesiones Kingsley Coman ya había sido malvendido a Arabia Saudí por 25 millones de euros, aunque el ataque todavía necesitaba reforzarse sí o sí en cuanto a amplitud.

El innecesario y caro fichaje de Joao Palhinha ya se había puesto en marcha antes de la llegada de Eberl, a quien, tras el traspaso fallido un año antes, se le había hecho una promesa. Aun así, Ebert sigue sacando el máximo de la situación con el inminente traspaso al Benfica de Lisboa. También en el caso de Bryan Zaragoza se vislumbra una solución satisfactoria, con lo que se habría superado la siguiente etapa en el ahorro salarial exigido por él.

Por último, este verano también fueron vendidos por sumas decentes Daniel Peretz y Alexander Nübel, al igual que Mathys Tel o Adam Aznou el año pasado, mientras que, tras Müller, los altos salarios de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro también han desaparecido de la nómina al finalizar sus contratos.

También el reproche de que Eberl hizo demasiadas concesiones a Jamal Musiala, Alphonso Davies y Dayot Upamecano en sus costosas renovaciones de contrato solo está justificado en parte. Mientras que este último dio un gran paso la temporada pasada hacia la absoluta élite mundial, en el caso de Musiala y Davies no era previsible, naturalmente por su forma, que ambos fueran a sufrir molestias físicas de tal calibre.

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¿Control desde arriba? Max Eberl perderá probablemente competencias en el FC Bayern

A la eliminación de lastres del pasado y a las decisiones correctas o, respectivamente, comprensibles en la planificación de la plantilla se opone así el tema recurrente de que el poderoso órgano en torno a Hoeneß tenía problemas con Eberl y posiblemente también podría volver a tenerlos pronto.

Como es sabido, una pequeña crisis deportiva puede tener graves consecuencias en Múnich. Que, según se dice, Eberl vaya a perder competencias en el Campus y que personas de confianza como Markus Weinzierl hayan tenido que marcharse o, en el caso de Nils Schmadtke, todavía tengan que hacerlo, también deja un regusto amargo. Lo mismo ocurre con la supuesta introducción este verano de un nuevo comité de fichajes que, según la Abendzeitung, está siempre en contacto con Eberl.

La mano controladora del órgano y la lengua afilada de Hoeneß acompañarán a Eberl también en los próximos años. Pero ahora sabe cada vez mejor cómo lidiar con ello, sin descuidar su verdadero trabajo ni perder su olfato para el mercado de fichajes. El nuevo contrato es la recompensa merecida por ello.

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