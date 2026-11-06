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Antonio Nusa es una de las pocas constantes del RB Leipzig en este irregular inicio de temporada. Su rendimiento despierta interés. El Bayern de Múnich también sigue interesado en él.

Según informa Bild, al director deportivo Max Eberl le sigue gustando la idea de ver a Nusa con la camiseta del club más laureado de Alemania. El internacional noruego ya estuvo en la agenda del Bayern el pasado verano, cuando el club se planteó fichar a un competidor para Luis Diaz en la banda izquierda.

Sin embargo, finalmente, tras descartar a Anthony Gordon (fichó por el FC Barcelona), llegó Ismael Saibari, un centrocampista ofensivo, mientras que Alphonso Davies fue elegido como suplente de Diaz en la banda izquierda y Arijon Ibrahimovic, otra opción de la plantilla, se marchó cedido al Augsburgo. Como Diaz está de baja por lesión (una pequeña rotura de un fascículo muscular), Davies ha regresado provisionalmente a la posición ofensiva que ocupaba antaño, mientras que Nathaniel Brown y Josip Stanisic se alternan en el lateral izquierdo.

Sin embargo, de cara al partido del sábado en Maguncia, también está en duda la participación de Davies. Según el entrenador Aaron Danks, el Bayern debe ser «prudente» con él.

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El fichaje de un extremo izquierdo debe encabezar la lista de prioridades del Bayern para el próximo verano, también por la propensión de Davies a las lesiones. Recientemente, Sky y Bild informaron de que Oskar Pietuszewski, del Oporto, es una opción seria y de que ya ha habido conversaciones. Según esas informaciones, Eberl también es un gran admirador del jugador de 18 años.

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Eso sí, no saldrá barato: Pietuszewski tiene una cláusula de rescisión de nada menos que 60 millones de euros en el Oporto. Además del polaco y de Nusa, según Bild, hay otros candidatos para esa posición en el Bayern: Rio Ngumoha, del Liverpool, y Eli Junior Kroupi, del Bournemouth.

¿Fichará el Arsenal a Antonio Nusa ya en invierno?

¿Y Nusa? Según el diario inglés The Sun, el Arsenal podría intentar ficharlo este mismo invierno. El club lo ha seguido «intensamente» y su evaluación ha sido positiva, según la información. Los ‘gunners’ confían en poder incorporarlo por unos 54 millones de euros. Sin embargo, es poco probable que el RB Leipzig tenga interés alguno en desprenderse de su jugador ofensivo más constante en invierno, y menos aún por menos de 60 millones.

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El jugador de 21 años llegó al club sajón en el verano de 2024 procedente del Club Brujas por 21 millones de euros y ha progresado notablemente desde entonces. Actualmente suma 16 goles y 18 asistencias en 85 partidos oficiales. Solo en esta temporada de la Bundesliga, con cuatro goles y seis asistencias en ocho partidos, ya ha superado sus cifras de la campaña anterior (31 partidos de Bundesliga, cuatro goles y tres asistencias).