Compartir Sigue a GOAL en Google

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ha ofrecido una sorprendente interpretación de las recientes dificultades de Harry Kane de cara a portería: considera que una salida temporal de Alemania es justo lo que necesita el delantero. Pese a una inusual sequía goleadora del equipo bávaro, la cúpula del club mantiene todo su apoyo a su estrella.

Anuncios

Eberl aborda una sequía goleadora poco habitual

Kane atraviesa una sequía goleadora muy poco habitual para un futbolista de su nivel: no ha marcado en sus últimos cuatro partidos oficiales con el Bayern. El capitán de Inglaterra tampoco vio puerta en la reciente victoria por 2-1 ante el Mainz, tras quedarse sin marcar en la Champions League contra el Atlético de Madrid y en el duelo de la Bundesliga frente al Borussia Dortmund. Antes de perderse un partido de copa contra el Magdeburg, el jugador de 33 años también se había quedado sin marcar ante el Freiburg.

Para un futbolista que ha anotado la asombrosa cifra de 156 goles en solo 162 partidos desde su llegada a Baviera, esta racha de cuatro encuentros supone un bajón considerable. Sin embargo, pese a la falta de goles, el director deportivo Max Eberl subraya que la aportación del delantero al equipo sigue siendo tan importante como siempre. «Ante todo, lo importante es que participe en los goles. Porque quien da la asistencia es tan valioso como quien marca», explicó Eberl a Bild. Las estadísticas respaldan sus palabras: Kane dio una asistencia ante el Atlético y otras dos en la victoria frente al Mainz, con lo que lidera la clasificación de asistentes de la Bundesliga esta temporada con siete, empatado con Antonio Nusa, del RB Leipzig.

El parón de selecciones, una oportunidad para despejar la mente

Con la ventana internacional de noviembre a la vuelta de la esquina, Eberl cree que regresar a su país para representar a Inglaterra ofrecerá a Kane el entorno perfecto para recargar las pilas. El director deportivo sugirió que la intensa atención mediática y la carga emocional posteriores a su triunfo en el Balón de Oro podrían haber influido en sus recientes actuaciones sobre el terreno de juego.

Alejarse de la rutina diaria del centro de entrenamiento de Sabener Strasse se considera una oportunidad para que el delantero asimile su reciente éxito individual y regrese a Múnich con la mente despejada. «Creo que los últimos 14 días han sido increíblemente emotivos para Harry por todo lo que ha podido vivir», afirmó Eberl.

Anuncios Anuncios

Un récord como aliciente para el capitán de Inglaterra

Aunque la sequía goleadora es el principal tema de conversación en Alemania, a Kane le espera un hito de enorme importancia con la selección. Actualmente suma 125 partidos con Inglaterra, los mismos que el legendario guardameta Peter Shilton. Si juega en los próximos encuentros, se convertirá en el futbolista masculino con más partidos en la historia de la selección inglesa, un logro que Eberl cree que le levantará el ánimo.

Related Topics

«Creo que ahora le vendrá bien ir un tiempo a Inglaterra. Allí no le celebrarán menos, porque, si juega, batirá en solitario el récord de partidos internacionales con Inglaterra», señaló el dirigente del Bayern.

Plena confianza en el referente del Bayern

Pese a esta separación temporal, la directiva del Bayern transmite una confianza absoluta. Eberl está seguro de que, una vez terminadas las celebraciones con la selección, el exjugador del Tottenham Hotspur volverá a su rutina habitual de causar estragos en las defensas de la Bundesliga. El club espera que su número nueve recupere de inmediato su ritmo goleador cuando la liga se reanude a finales de este mes.

Anuncios

Para cerrar su valoración de la situación, Eberl dejó claro que el club no está preocupado por la producción goleadora de su estrella a largo plazo. «Pero después volverá a ser simplemente Harry Kane, el número nueve, que volverá a marcar goles para nosotros», concluyó.