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Max Dowman, promesa de la cantera del Arsenal, ha batido el récord que ostentaba Jude Bellingham desde hacía tiempo y se ha convertido en el jugador más joven de la historia en representar a Inglaterra en categoría sub-21. El futbolista de 16 años salió desde el banquillo en la segunda parte de la ajustada derrota por 1-0 ante Portugal en el amistoso internacional disputado el viernes en el Ashton Gate Stadium de Bristol.

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La promesa del Arsenal bate un récord de precocidad

Dowman sustituyó al extremo del Middlesbrough Amario Cozier-Duberry en el minuto 61 del partido del viernes por la noche y debutó con Inglaterra a los 16 años, 10 meses y 13 días. Con esa aparición, el canterano superó el anterior récord, establecido por Bellingham, que debutó contra Kosovo en 2020 a los 17 años, dos meses y seis días. Sin embargo, el equipo de Lee Carsley, que jugaba en casa, no pudo evitar una derrota por la mínima.

El adolescente alcanza otro hito importante

El partido del viernes supone el último hito en la extraordinaria irrupción del joven, que actualmente cumple una sanción en las competiciones nacionales tras ser expulsado durante la derrota del Arsenal ante el Fleetwood Town en la Carabao Cup. La temporada pasada se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Champions League al disputar un partido con 15 años y 308 días.

Dowman también entró en los libros de historia de la máxima categoría durante la campaña anterior al convertirse en el goleador más joven de la historia de la Premier League frente al Everton, con 16 años y 73 días. Además, cuando el club del norte de Londres levantó el trofeo de liga en mayo, recibió una medalla de campeón con 16 años y 144 días, lo que le convirtió en el campeón más joven de la competición.

El primer gol decide un partido disputado

Sobre el césped, Portugal avisó pronto con un disparo de Mezian Mesloub a las manos de Tommy Setford, portero del Stevenage. Después, Ethan Nwaneri, cedido por el Borussia Dortmund, lanzó por encima del larguero una falta cometida sobre Divin Mubama. El equipo visitante de Luis Freire abrió el marcador en el minuto 28, cuando Afonso Moreira superó al defensa del Burnley Max Alleyne por la banda izquierda y coló un disparo raso por debajo de la mano de Setford.

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Tras detener un disparo de Martim Fernandes desde un ángulo cerrado y reaccionar con una parada instintiva para desviar un remate de Gustavo Sa que había cambiado de trayectoria, Dowman y Trey Nyoni, también debutante, cambiaron la dinámica del partido junto a los demás jugadores que entraron en el minuto 61. Sin embargo, el portero Joao Carvalho bloqueó un remate de Mikey Moore al contraataque en los últimos minutos, y Portugal terminó sin encajar gol por undécima vez en 12 partidos.

Los vigentes campeones sufren un revés poco habitual

La derrota del viernes supone que el equipo de Carsley ha perdido dos partidos consecutivos por primera vez desde marzo de 2021, después de caer ante la República de Irlanda en octubre. Tras asegurarse ya el primer puesto de su grupo de clasificación y el pase a la fase final del próximo verano, Inglaterra está aprovechando este parón internacional para preparar la defensa de sus títulos continentales. Dowman espera ahora ser titular por primera vez en el próximo amistoso de Inglaterra antes de cumplir su sanción en las competiciones nacionales.