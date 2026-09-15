Arsenal y Liverpool están en la cuarta ronda de la EFL Cup tras sus victorias ante Ipswich Town y Tottenham Hotspur, respectivamente. Max Dowman volvió a dejar su carta de presentación en el Arsenal con dos bonitos goles.

Ipswich Town - Arsenal 2-4

El Arsenal, con muchos cambios, tuvo un inicio fulgurante en Ipswich. Max Dowman culminó con sangre fría una brillante acción individual y Noni Madueke dobló muy pronto la ventaja. Eso desató la alegría en la grada visitante de Portman Road.

Zian Flemming firmó el sábado en el minuto 90 el gol de la victoria en su visita al Crystal Palace. El neerlandés también estuvo muy activo ante el Arsenal, pero eso no se tradujo en el gol que recortara distancias antes del descanso. El Arsenal se fue al descanso con una ventaja cómoda.

Dowman volvió a ver portería poco después de la reanudación, por lo que toda la emoción desapareció de golpe. El Arsenal administró con calma el duelo de la tercera ronda de la EFL Cup y vio incluso a Mikel Merino hacer el 0-4. Anis Mehmeti maquilló el resultado para el Ipswich tras un rápido ataque del conjunto local y, ya en el tiempo añadido, el exajacied Chuba Akpom también marcó.

Liverpool - Tottenham Hotspur 3-1

Ambos equipos comenzaron con onces muy retocados, por lo que en el Liverpool hubo sitio en el once inicial para Cody Gakpo, Jeremie Frimpong y el excedido del Ajax James McConnell. Aun así, fue Alexis Mac Allister quien, tras unos veinte minutos, abrió el marcador con un disparo colocado a la escuadra: 1-0.

Poco antes, Lucas Bergvall ya había desaprovechado una ocasión enorme para el Tottenham. En una primera parte bastante equilibrada, Mohammed Kudus también tuvo una gran oportunidad para igualar el marcador, pero su remate se marchó rozando la portería.

Tras el descanso, el Liverpool se puso rápido 2-0 por medio de Gakpo. El neerlandés, que llevaba el brazalete de capitán en Anfield, se acomodó bien el balón para su pierna derecha y sacó un derechazo espectacular. Eso dio algo de aire al conjunto local por un momento, pero los Spurs regresaron al partido a falta de 20 minutos para el final: Conor Gallagher hizo el 2-1 tras un saque de esquina.

No fue suficiente, porque en el tiempo añadido Dominik Szoboszlai volvió a exhibir su enorme clase. Tras una vaselina de Gakpo, el húngaro dejó botar el balón una vez antes de fusilarlo desde unos 25 metros a la misma escuadra: 3-1.