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Massimo Mauro, exextremo de Juventus y Nápoles, invitado en Radio Anch'io Sport de Rai Radio 1, opina sobre los numerosos goles marcados hasta ahora en la Serie A: «No consigo verlo como algo positivo. Digamos la verdad: los defensas son un poco flojos. Claro que nos divierte ver goles, pero habría que volver a enseñar a los defensas a defender».

Sobre la Lazio, líder en solitario: «Nos está sorprendiendo a todos y merece una valoración positiva de cara a su futuro. Me alegraría mucho que este año hubiera otro equipo luchando por el Scudetto. Y también me refiero a la Roma. Los dos equipos de Roma logran mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque».

Después, sobre Malen y la Roma: «No quiero restar mérito a Malen, pero me gusta poner el juego de la Roma en el centro del análisis. Por ejemplo, ayer en el Juventus-Venezia, Kolo Muani tocó el balón dos veces en toda la primera parte, mientras que Malen, en una parte, casi se cansa de tantos balones como tiene a su disposición. Gasperini siempre ha sido una garantía, sus delanteros centro han marcado muchos goles. La Roma también tiene una defensa extraordinaria. El equipo tiene equilibrio. Si Dybala aguanta, puede luchar hasta el final por el Scudetto».

Sobre la pugna entre Malagò y Galliani por la presidencia de la FIGC, el próximo 14 de diciembre: «Las decisiones de Malagò hasta ahora me han gustado, ha formado un equipo en el que se puede confiar. Galliani ha sido el mejor dirigente que ha tenido el fútbol italiano, junto con Giraudo. Ahora Adriano ya es mayor, no esperaba esta candidatura», informa ANSA. «En Italia, los mayores no quieren ejercer de sabios, quieren seguir teniendo poder y eso no es bueno. No sé cómo acabará, pero hasta ahora Malagò lo ha hecho todo muy bien, salvo por el teatrillo de Guardiola. La Lega Serie A es peor que la peor comunidad de vecinos, tratar con todos los presidentes de la Serie A es dificilísimo. Ese es el problema».