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Mauricio Pochettino no pierde el tiempo en imponer su autoridad en la plantilla del Manchester United. Según se informa, el próximo entrenador del club se dispone a transformar de inmediato su cultura de entrenamiento. Se espera que el técnico argentino implante un nuevo régimen exigente para solucionar los problemas de forma física que han lastrado al Manchester United en los últimos meses.

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Se suprimen los días libres después de los partidos en Carrington

Según The Sun, Pochettino eliminará los días libres posteriores a los partidos para los jugadores del Manchester United. En su lugar, la plantilla deberá acudir a Carrington al día siguiente de cada encuentro para realizar sesiones obligatorias de recuperación destinadas a mejorar su condición física general.

Este planteamiento supone un cambio radical respecto a la etapa de Michael Carrick, durante la cual rara vez se exigía a los jugadores acudir al centro de entrenamiento inmediatamente después de los partidos. De hecho, Carrick y su plantilla no estuvieron en Carrington el lunes tras el empate 4-4 contra el Aston Villa en Old Trafford.

Una reestructuración del cuerpo técnico centrada en la preparación física

Para imponer estas exigencias físicas más estrictas, Pochettino incorporará al club a su hijo mayor, Sebastiano, como preparador físico especializado. Se sumará al departamento de preparación física, del que ya forma parte Charlie Owen, ascendido desde la cantera hace más de siete años y que ha trabajado a las órdenes de Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer y Ruben Amorim.

La incorporación de un especialista en preparación física de su confianza sigue la línea de lo que hizo anteriormente Amorim. El técnico portugués fichó al especialista Paulo Berreira durante su etapa en Old Trafford, aunque Berreira se marchó junto a Amorim en enero y desde entonces se ha reunido con él en Milán.

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Alderweireld advierte a la plantilla de las duras exigencias

El exdefensa del Tottenham Toby Alderweireld, que jugó cinco temporadas a las órdenes de Pochettino, ha advertido a los jugadores del United, cuyo rendimiento está por debajo de lo esperado, de que deben prepararse para un cambio brusco e inmediato. «Lo primero que hizo fue ponernos en muy buena forma. La pretemporada fue durísima», declaró Alderweireld a la BBC. «Para jugar como él quiere, llevando la iniciativa, presionando al rival, con la defensa adelantada y un juego muy dinámico, hay que correr».

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Alderweireld subrayó que Pochettino exige el «100 %» cada día en el centro de entrenamiento e insistió en que la plantilla notará «un nivel diferente» de inmediato. También recordó el mensaje de Pochettino en el descanso cuando el Tottenham perdía 3-0 ante el Ajax en la semifinal de la Champions League: «Simplemente dijo: “Vais a jugar con intensidad física, vais a luchar, solo necesitáis un gol para volver a meteros en el partido, creed que todo es posible”».

Se acerca el duelo contra el Liverpool para una plantilla mermada

Pochettino se enfrenta a un obstáculo logístico inmediato al comenzar a implantar sus exigentes métodos. Las convocatorias de varios internacionales han mermado esta semana la plantilla del primer equipo del United, lo que limita el tiempo que podrá trabajar inicialmente con el grupo completo en Carrington.

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Cuando sus jugadores regresen de sus compromisos con las selecciones, el nuevo entrenador centrará toda su atención en preparar a la plantilla para un trascendental encuentro de la Premier League contra el Liverpool.