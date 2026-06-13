Mauricio Pochettino, orgulloso tras la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay en el Mundial, se muestra preocupado por Christian Pulisic

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, celebra la goleada ante Paraguay (4-1), pero preocupa la lesión de Christian Pulisic: «Le costaba mucho caminar».

«Estoy muy orgulloso», afirma Pochettino al terminar el partido. «Lo más importante fue nuestro rendimiento y la sensación que nos ha dejado. Pero sabemos que esto solo ha sido el comienzo».

«Esto no es nada, solo ha sido un partido. Ahora debemos seguir por este camino, pero estamos muy contentos. El primer partido siempre es complicado».

«Como anfitriones del Mundial, las expectativas son altas, pero la forma en que los chicos han gestionado las expectativas y la presión...», cuenta con mirada orgullosa.

«Los primeros 45 minutos fueron fantásticos. Es difícil jugar contra un equipo así. Pero estoy muy contento y orgulloso». Luego se le preguntó por Pulisic, sustituido al descanso.

«Al final del primer tiempo recibió una patada en la pantorrilla que se le quedó rígida. No queríamos arriesgar. Le costaba caminar, pero esperamos que no sea grave y que esté listo para el próximo partido».

Para cerrar, el argentino envió un mensaje a los aficionados: «Estuvieron fantásticos. Esto es lo que uno quiere ver en estadounidenses apasionados. Ahora ya lo saben: el fútbol es algo enorme», concluyó con una sonrisa. Estados Unidos jugará su próximo partido el 19 de junio contra Australia.