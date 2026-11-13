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El Manchester United ha confirmado oficialmente el nombramiento de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador tras la destitución de Michael Carrick. El exentrenador del Tottenham y del Chelsea dejará su cargo en la selección masculina de Estados Unidos para asumir las riendas del equipo en Old Trafford más adelante este mes.

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El United recurre al exentrenador del Tottenham

El técnico de 54 años se hace cargo de una plantilla que actualmente languidece en la zona de descenso de la Premier League. Ha firmado un contrato de dos años y medio en Old Trafford, según The Mirror. El United actuó con rapidez para cerrar su fichaje tras despedir a Carrick el jueves, poniendo fin a la etapa del inglés después de un pobre balance de una victoria en 10 partidos de liga. Pochettino no asumirá el cargo de inmediato, sino que primero cumplirá sus compromisos con la selección masculina de Estados Unidos en un próximo doble enfrentamiento contra Haití.

El club confirma su llegada a Old Trafford

El United emitió un comunicado en el que detalló cuándo se incorporará el argentino: «Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre».

El anuncio también aclaró su salida de la selección: «El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluyan sus compromisos con la selección masculina de Estados Unidos».

El United también destacó la reputación táctica de su futuro entrenador y elogió su trayectoria contrastada a la hora de implantar un «estilo de juego ofensivo y de alta intensidad».

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Carrick paga el precio

El cambio de entrenador pone fin a meses de especulaciones públicas. El United había intentado contratar a Pochettino en varias ocasiones, pero finalmente optó por Jose Mourinho y, más tarde, por Erik ten Hag. Ahora, por fin, ha conseguido al técnico al que buscaba para salvar una desastrosa temporada 2026-27.

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Su llegada pone fin oficialmente a la etapa de Carrick. Al anunciar su destitución el jueves, el club señaló en un comunicado: «El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino.

«Michael regresó al club en enero y llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League tras ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025/26, sumando más puntos que cualquier otro equipo de la liga durante ese periodo.

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«Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos».

El comunicado concluyó con un homenaje al técnico saliente: «Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que hizo como jugador, ha demostrado los más altos niveles de dedicación y profesionalidad durante esta nueva etapa en el club. Su liderazgo y sus logros de la temporada pasada siempre serán recordados con cariño».

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Le espera un exigente debut en Anfield

Pochettino afrontará una prueba de fuego inmediata. Tras cumplir sus compromisos con la selección masculina de Estados Unidos, viajará a Inglaterra para preparar un exigente debut a domicilio contra el Liverpool, su acérrimo rival, el próximo domingo. Su principal reto será devolver la confianza a un vestuario dividido e implantar su exigente modelo táctico para sacar al United de la lucha por evitar el descenso en este inicio de temporada.