Mauricio Pochettino, emocionado y entre lágrimas por su salida de Estados Unidos tras aceptar el cargo de entrenador del Manchester United

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Mauricio Pochettino no pudo contener la emoción durante su sentida despedida de la selección de Estados Unidos y rompió a llorar apenas unos instantes después de ser confirmado como nuevo entrenador del Manchester United. El argentino ha acordado un contrato de dos años y medio en Old Trafford, lo que supone un sorprendente regreso a la Premier League como sucesor de Michael Carrick.

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Una despedida agridulce para Pochettino

El nombramiento de Pochettino en el Manchester United ha puesto fin a su exitosa etapa al frente de la selección de Estados Unidos, pero la transición le está afectando en lo personal. En su primera comparecencia ante los medios desde que se conoció la noticia, el técnico de 54 años se mostró visiblemente emocionado al hablar de su inminente marcha.

Al hablar con los periodistas el viernes, quedó patente el peso emocional del anuncio. Su reacción reflejó el profundo vínculo que ha forjado con la selección estadounidense, a la que dirige desde septiembre de 2024. Aunque lo habitual es que un entrenador llore tras ser destituido, Pochettino señaló que dejar su puesto como seleccionador le resultaba muy duro, incluso si la oportunidad de ir a Old Trafford era imposible de rechazar tras la destitución de Carrick el jueves, después de ocho partidos consecutivos sin ganar en la Premier League.

Emoción a flor de piel en su última rueda de prensa

Pochettino asumirá oficialmente el mando en Old Trafford el 19 de noviembre, una vez concluyan los próximos compromisos de Estados Unidos. Su debut será un gran duelo a domicilio contra el Liverpool el domingo 22 de noviembre. Al reflexionar sobre su inminente marcha, admitió: «Normalmente ocurre lo contrario. Te despiden y lloras porque quieres quedarte. En este caso es al revés. Es una decisión muy difícil, pero al mismo tiempo me ilusiona dar ese paso».

Pochettino aprovechó para expresar su agradecimiento a quienes trabajaron con él durante un periodo de transformación para el fútbol estadounidense. Se dirigió directamente a las personas que habían apoyado su proyecto e hizo hincapié en el vínculo creado durante los dos últimos años. «Al cuerpo técnico y a los jugadores, quiero daros las gracias de corazón por estos dos últimos años. Me habéis hecho muy feliz al compartir un proyecto increíble. Ahora me resulta difícil ponerle fin», añadió durante la emotiva comparecencia.

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El legado construido con Estados Unidos

Antes de asumir oficialmente el mando en Old Trafford, el técnico de 54 años dirigirá a Estados Unidos en sus partidos contra Haití y pondrá fin a una etapa que comenzó en septiembre de 2024. Su contrato inicial se extendía hasta el Mundial de este verano, pero consiguió una renovación de cuatro años, hasta el final de la fase final del Mundial de 2030, tras llevar a Estados Unidos a octavos de final. Antes de los dos partidos de esta semana, su balance es de 22 victorias en 35 encuentros.

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Al abordar la dificultad de la transición, Pochettino destacó el crecimiento compartido dentro de la federación. «Nos hacía mucha ilusión compartir un proyecto en el que creemos de verdad y evolucionar juntos. Eso hace que la decisión sea más difícil», explicó mientras seguía secándose las lágrimas. «Es una decisión triste, pero somos profesionales y tenemos que intentar encontrar el siguiente paso para hacer realidad nuestros sueños. Hicimos crecer la federación y también a escala mundial. No he preparado ningún discurso; hablo desde el corazón. Recuperamos la motivación y la capacidad de sacar fuerzas de donde no las había».

El enorme reto que le espera en Old Trafford

Al cerrar su despedida con un agradecimiento a los medios y a los aficionados estadounidenses por su sinceridad, el nuevo entrenador declaró: «Quiero reconocer lo que valemos nosotros y lo que valgo yo. Muchísimas gracias. Respetáis vuestro trabajo. Nunca nos mentís. Es una decisión difícil, pero tenemos que seguir adelante».

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Cuando llegue a Old Trafford, Pochettino afrontará el enorme reto de revitalizar a un Manchester United en apuros, que ocupa actualmente el 18.º puesto de la Premier League tras sumar solo ocho puntos en sus primeros 10 partidos, con una victoria y cinco empates.