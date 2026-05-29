Mauricio Pochettino deja la selección de Estados Unidos y está a punto de cerrar un acuerdo con un gran club europeo

El AC Milan y Mauricio Pochettino están cerca de un acuerdo, según el periodista italiano Nicolo Schira. El técnico de Estados Unidos dejará el cargo tras este Mundial.

El club rossonero busca entrenador tras la salida de Massimiliano Allegri la semana pasada por un conflicto con Zlatan Ibrahimovic.

Antes contactó a Andoni Iraola, recién salido del Bournemouth, pero no hubo acuerdo.

Ralf Rangnick, actual seleccionador de Austria, impuso condiciones consideradas demasiado altas y no alcanzó un acuerdo con el club.

Pronto alcanzarán un acuerdo y el argentino llegará al banquillo rossonero tras el Mundial con Estados Unidos.

El técnico de 54 años comenzó su carrera en el banquillo del Espanyol, club donde también brilló como jugador. Después dirigió al Southampton, al Tottenham, al París Saint-Germain, al Chelsea y, más recientemente, a la selección de Estados Unidos.



