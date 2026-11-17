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Mauricio Pochettino ha animado públicamente a Pep Guardiola a aceptar el puesto de seleccionador de Estados Unidos mientras se prepara para asumir el mando del Manchester United. El técnico saliente cree que el cargo ha ganado mucho prestigio tras sus dos exitosos años al frente de la selección.

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Pochettino anima a Guardiola a dirigir a Estados Unidos

Pochettino se prepara para despedirse de Estados Unidos antes de su sonada llegada al Manchester United . En vísperas de su marcha, ha respaldado sin reservas a Guardiola y le ha animado a aceptar el cargo de seleccionador. Diversas informaciones apuntan con fuerza a que Guardiola es uno de los principales candidatos a suceder a Pochettino .

El entrenador español disfruta actualmente de un año sabático tras dejar el banquillo del Manchester City al término de la pasada temporada. Pochettino cree que dirigir a la selección supone una oportunidad increíble para cualquier técnico de élite. Considera que toda la estructura de Estados Unidos avanza decididamente en la dirección correcta.

El momento perfecto para aceptar el cargo

El técnico saliente defendió con firmeza el puesto durante su última charla con la prensa. Destacó la calidad de la plantilla y las nuevas instalaciones de entrenamiento como grandes alicientes para Guardiola.

«Es el momento perfecto para llegar a la federación», afirmó Pochettino, según recoge ESPN. «Que lo acepte, porque va a encontrar muy buena gente y buenos jugadores. Los jugadores pueden encajar en su estilo».

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Pochettino también cree que su propia marcha al Manchester United demuestra el nuevo prestigio del puesto en Estados Unidos: «Ser seleccionador de Estados Unidos ahora es prestigioso».

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Deja atrás una cultura de equipo reconstruida

Pochettino asumió el cargo hace 26 meses y considera que deja a la plantilla en una posición extraordinariamente sólida. Admitió que, cuando llegó, la cultura interna estaba bastante peor de lo que se creía. Aunque disfrutaba del equilibrio que ofrece la vida como seleccionador, echaba de menos la intensidad diaria del fútbol de clubes.

«Piensas en el día de hoy y luego tenemos la [concentración de] diciembre», añadió. «Llega marzo, ¿y qué haces? Tienes que ver partidos, viajar, hacer tareas administrativas. Eso está bien. Es agradable. Pero estar implicado cada día, las ruedas de prensa, los entrenamientos, todo... Es cierto que, cuando se presenta una oportunidad como la del United, dices: “Sí, quiero eso”. Quiero volver a demostrar lo que valgo».

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Última despedida antes de debutar con el Manchester United

Pochettino dirigirá a Estados Unidos por última vez el martes por la noche ante Haití. El encuentro es la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, y su equipo llega con una amplia ventaja de seis goles en el marcador global.

Tras el pitido final en Cincinnati, el argentino tomará un avión privado directamente a Inglaterra. Su atención se centrará entonces en la enorme tarea de reconstrucción que le espera en la Premier League. Su esperado primer partido como entrenador del Manchester United será este domingo. Le espera un debut muy exigente ante el Liverpool en Anfield.