Mauricio Pinilla protagonizó un duro round en Twitter

En medio de la crisis que tiene detenido el fútbol chileno, el delantero de Coquimbo Unido contestó a un periodista que lo tachó de "cobarde".

El delantero de Mauricio Pinilla y el periodista de CDF Manuel de Tezanos protagonizaron un duro round en redes sociales, luego que el ex Universidad de ironizara con el eventual retorno del fútbol chileno, detenido en medio del estallido social que afecta al país.

Y es que luego de las reuniones efectuadas este martes entre la ANFP, los dirigentes del fútbol y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), aún no hay consenso de qué ocurrirá con el Campeonato Nacional. Si bien se decidió retomar la fecha, los jugadores no quieren presentarse a los encuentros puesto que consideran que no están las condiciones de seguridad para llevar a cabo la actividad con normalidad.

Los motivos de los jugadores para ir a paro en Chile

En primer término, el ariete realizó una encuesta escribiendo: "Yo propongo programar el primer partido de la fecha entre los equipos que quieren jugar. A ver cómo sale #suerte". Esto provocó la molestia del comunicador, quien lo tachó de "cobarde" y luego indicó: "Expones a tus compañeros de profesión para quedar bien sin proponer soluciones. Ni siquiera vienes a las reuniones del Sifup. ¿Qué buscas?".

“Cobarde es usted, que me ha mandado muchísimos mensajes por interno y ahora le salió el populista y me comenta mi tuit. Entiendo sus intereses porque se reanude el campeonato, es un empleado de Turner (CDF). La asamblea es de capitanes a la cual asistieron Cano y Silva”, respondió el futbolista. "Si un compañero tira a los disidentes a los leones con el #suerte es como limpiarse las manos, ¿no?", le contestó el comentarista a través de cuenta personal.

Yo propongo programar el primer partido de la fecha entre los equipos que quieren jugar ! A ver cómo sale ! #suerte — Mauricio Pinilla (@pinigol51) November 27, 2019

Expones a tus compañeros de profesión para quedar bien sin proponer soluciones. Ni siquiera vienes a las reuniones del Sifup. Qué buscas? — Manoel de Tezanos Pinto (@ManuelDTP) November 27, 2019

1- cobarde es usted que me ha mandado muchísimos mensajes por interno y ahora le salió el populista y me comenta mi twitt ! 2- entiendo sus intereses por que se reanude el campeonato es un empleado de Turner (cdf) 4- la asamblea es de capitanes a la cual asistieron Cano y Silva — Mauricio Pinilla (@pinigol51) November 27, 2019

No me refería ahora ! Si no que en general ! Descanse Manuel que mañana tiene radio temprano — Mauricio Pinilla (@pinigol51) November 27, 2019