Mauricio Pinilla acusa “artimañas” en el Chile- Brasil del Mundial 2014

El delantero chileno recordó lo sucedido fuera de la cancha en aquella definición que estuvo marcada por su disparo que terminó en el travesaño.

Mauricio Pinilla, actual delantero de , recordó cómo vivió el duelo entre y , que pudo haber clasificado a La Roja a los cuartos de final del Mundial de 2014. En diálogo con el programa Zoom, el exseleccionado acusó “artimañas” por parte de los dueños de casa e incluso afirmó que la FIFA tuvo que intervenir pues se sintieron "amedrentados".

"Utilizaron varias artimañas para distraernos y sobre todo hacernos sentir como amedrentados (...) La verdad que se portaron súper mal. La policía obviamente tiraba mucho más para el lado de ellos, separaban y al mismo tiempo a nosotros nos empujaban", indicó.

Y agregó: “Fue bastante feo ese momento. Menos mal en ese momento había gente de la FIFA que calmó un poco la situación y que se daban cuenta que estábamos siendo perjudicados”.

Sobre el recordado disparo al travesaño, que le impidió al equipo nacional celebrar en los últimos minutos del alargue, el ex goleador de reconoció que “es una jugada que todos los días se me viene a la cabeza, no me lo puedo sacar. Todos se dieron cuenta que era la jugada del partido. Ves cómo saltan los compañeros, Sampaoli y te das cuenta que esa jugada pudo haber cambiado la historia".

Finalmente, el ariete explicó el motivo de su curiosa celebración ante , por las Clasificatorias al Mundial de 2006, en la que decidió ponerse los pantalones en la cabeza quedando suspendido precisamente frente a la Verdeamarelha en el Nacional. "Marcelo Oyarzún, el PF de la Roja en ese entonces, me pidió que no me saque la camiseta para evitar la amarilla y entonces me saqué el short.Un tonto, imagínate la estupidez, poco cuerdo", cerró.