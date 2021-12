Mauricio Isla proyecta una dupla técnica con Claudio Bravo

En medio de sus vacaciones en Chile, Mauricio Isla asistió al programa "Pero con Respeto" de Chilevisión, en el que abordó diferentes temas. Uno de ellos involucra a Claudio Bravo con quien ha forjado una gran amistad en la Selección chilena.

El lateral de Flamengo sorprendió al revelar que ambos tienen la aspiración de conformar una dupla técnica cuando decidan retirarse de la actividad. "Con Claudio Bravo estamos pensando en ser técnicos, él como entrenador y yo como segundo", dijo.

Cabe recordar que en enero de este año, el arquero del Betis ya mostró su intención de convertirse en entrenador luego que Pep Guardiola le planteara la opción.

“Veníamos de una gira a Estados Unidos y Pep Guardiola me llama a su oficina. Me planteó la opción del día de mañana ser entrenador. Le pregunté, entre risas, si quería retirarme; pero me respondió que no, que había que proyectar cosas para futuro, que veía que tenía potencial para ser un buen entrenador. Así que me recomendó comenzar a tomar nota desde ya, en ese entonces (...) Fueron palabras importantes de uno de los mejores entrenadores del mundo”, comentó en ese entonces el capitán de La Roja en diálogo con TNT Sports.

Por otra parte, el 'Huaso' se mostró confiado en la clasificación del combinado de Martín Lasarte a Qatar 2022. "Mi familia y mis amigos ya tienen los pasajes", sostuvo. Y agregó en la misma línea: "La mayoría (de los seleccionados) tenemos nuestra edad, si no vamos al Mundial y nos vamos a retirar. Sería mucho mejor retirarnos yendo a Qatar".

Finalmente, el ex Queens Park Rangers, Udinese y Fenerbahçe, entre otros clubes, comentó sobre la llegada de Ben Brereton al representativo nacional y destacó la cercanía que se generó con el delantero del Blackburn Rovers marcando la diferencia con el frustrado paso de Robbie Robinson por la Selección Adulta.

"Nos sorprendió. Viene él y lo primero que hace es empezar a hablar, entonces uno dice: 'Ya, este quiere estar con nosotros, aunque no hable español y no lo conozcamos'. Cuando fuimos a la Copa América se formó algo lindo con él, un cariño. Se ganó nuestra confianza y admiración. Está siempre como loco luchando. Y afuera forma parte de lo íntimo. Se ganó el cariño de nosotros y del país entero".

Respecto al estadounidense-chileno, de los registros del Inter Miami, propiedad de David Beckham, sentenció: "El otro no hablaba, pasaba mucho en la habitación. Hizo todo lo que no hizo Ben".