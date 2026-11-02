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Bart DHanis
Traducido por

Maurice Steijn mantiene conversaciones y está a las puertas de regresar a la Eredivisie

Den Haag

ADO Den Haag apuesta decididamente por Maurice Steijn como sucesor de Robin Peter, según informó el lunes por la tarde Jim van Deijl, periodista de Omroep West que sigue la actualidad del club.

El lunes por la mañana, la directiva de ADO Den Haag destituyó a Peter. El técnico alemán fue considerado responsable de los malos resultados en la máxima categoría.

La gota que colmó el vaso fue la derrota por 1-0 a domicilio ante PEC Zwolle. ADO ocupa ahora el decimoséptimo puesto con seis puntos, a tres del decimosexto, Telstar.

Steijn es candidato para mantener a ADO en la Eredivisie. Según Omroep West, el técnico, nacido en La Haya, ya se ha reunido con una delegación del club.

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07 nov 2026

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Steijn comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores de ADO Den Haag. Entre 2011 y 2014 dirigió cien partidos del primer equipo.

Después pasó por VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda, Sparta, Ajax y, de nuevo, Sparta. Dejó el club de Róterdam el verano pasado tras decidir no renovar su contrato.

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