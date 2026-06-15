Matthijs de Ligt aclara de repente la situación sobre su nueva pareja: «Normalmente nunca siento la necesidad de responder, pero…»

Matthijs de Ligt ha respondido a los rumores sobre su supuesta nueva novia. El defensa holandés, con 52 partidos internacionales, fue visto en Ibiza besándose con la modelo Amber Yuusef.

De Ligt salió durante años con Annekee Molenaar, hija del exjugador del Ajax Keje Molenaar. Se casaron justo antes de la Eurocopa 2024, pero, según rumores, su relación se resquebrajó el año pasado.

La ruptura se confirmó esta semana con imágenes publicadas por el canal de cotilleos RealityFBI, que mostró a la pareja besándose en un club de playa.

Días después, el canal publicó una conversación enviada por un seguidor, en la que Yuusef aseguraba no estar interesada en De Ligt, sino en su dinero.

La cuenta mostró las capturas al defensa, que, contra todo pronóstico, respondió.

«Normalmente no siento la necesidad de responder, pero en este caso sí», afirma De Ligt. «Hoy sabemos que todo puede ser falso, y esta captura también lo es».

Sin embargo, confirma que están saliendo. «Amber y yo nos estamos conociendo mejor y nos gustaría hacerlo en privado», afirma De Ligt, quien se perderá el Mundial por una lesión de espalda.