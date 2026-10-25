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Matthias Jaissle, entrenador del Newcastle United, ha recibido un importante respaldo de la propiedad del club mientras afronta un complicado inicio de etapa en St James' Park. Pese a los recientes tropiezos sobre el terreno de juego, el técnico alemán sigue siendo una pieza clave en la visión a largo plazo establecida por el Fondo de Inversión Pública.

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Frente común en St James' Park

Jaissle ha recibido garantías de que contará con todo el apoyo necesario para afrontar la difícil etapa inicial de su mandato en el Newcastle. Con representantes del PIF presentes esta semana en Tyneside, el entrenador ha percibido una unidad palpable en la cúpula del club. Su presencia es habitual, dado el grado de implicación de los propietarios, pero supuso un respaldo oportuno tras la ajustada derrota por 1-0 ante el Aston Villa.

El técnico alemán mantuvo conversaciones productivas con figuras clave del club para analizar la situación actual del equipo. Pese a algunas fricciones iniciales y a la irregularidad de los resultados, el director deportivo Ross Wilson y el consejero delegado David Hopkinson siguen respaldando firmemente su elección. La directiva entiende que la transición hacia una nueva identidad táctica lleva tiempo, y la paciencia se ha convertido en el mensaje predominante dentro del club mientras este aspira a volver a los puestos de la Premier League que dan acceso a las principales competiciones europeas.

Las expectativas internas se moderaron desde el principio, ya que la directiva reconocía que un periodo de adaptación era inevitable. Existe la convicción compartida de que el rendimiento mejorará cuando los jugadores más veteranos de la plantilla recuperen por completo la forma física y el equipo se acostumbre plenamente a las exigencias específicas de Jaissle. La atención sigue puesta en el proyecto a largo plazo, en lugar de reaccionar a las fluctuaciones de forma a corto plazo, mientras el equipo se prepara para su próximo duelo contra el Crystal Palace.

Sentar las bases tácticas

Ante los medios antes del viaje a Londres, Jaissle habló con franqueza del trabajo que aún queda por hacer en los entrenamientos. El exentrenador del Red Bull Salzburg subrayó que, aunque el equipo tiene un potencial considerable todavía por explotar, aún le queda mucho camino por recorrer. Reconoció que existe un margen de mejora notable, sin cuantificar sus avances con un porcentaje concreto. «Todavía tenemos, sin duda, mucho potencial. No quiero dar ahora un porcentaje, pero aún hay un margen bastante amplio que debemos cubrir», afirmó Jaissle, según recoge Chronicle Live.

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«Esto sigue formando parte de lo que comenté hace un par de días a algunas personas con poder de decisión dentro del club: a veces, cuando entrenamos con el grupo, sentimos que todavía estamos en pretemporada. Ahora, por fin, contamos con casi todos los jugadores sobre el césped, algo que no fue posible en las últimas semanas. Así que todavía estamos implantando los fundamentos de nuestra forma de jugar. Lleva tiempo, es un proceso. Creo que lo positivo es que todo el mundo en el club es realista y lo entiende.

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Transparencia y estilo de liderazgo

Jaissle se mostró sereno en su última comparecencia ante la prensa, a la que asistió Jacobo Solis, responsable de inversiones directas internacionales del PIF. La presencia de un alto cargo como él se interpretó como una clara muestra de apoyo. El entrenador subrayó que la relación entre el cuerpo técnico y la dirección se basa en la comunicación abierta y en una visión compartida para el futuro del Newcastle.

«Eso es lo positivo, que están en sintonía con nosotros, el cuerpo técnico. Ya lo he dicho: estamos todos en el mismo barco, somos transparentes. Ese es mi estilo de liderazgo. No se trata solo de hablar; creo que liderar también implica escuchar. Y, al salir por la puerta, si lo hacemos juntos como equipo, o al pisar el campo, tenemos que estar comprometidos y coordinados, avanzar en la misma dirección. Y así es, por lo que estoy orgulloso de ello», añadió Jaissle.

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La mirada puesta en los éxitos futuros

El entrenador confía en que la ética de trabajo que muestran sus jugadores en los entrenamientos acabe traduciéndose en puntos. Sigue convencido de que la cultura actual en la ciudad deportiva proporcionará al club la base necesaria para escalar posiciones en la tabla. Al mantener un frente común, el Newcastle espera evitar el ruido externo que suele acompañar a los periodos de transición en la máxima categoría.

«Ver eso, ver ese compromiso, ver esa ética de trabajo durante los entrenamientos y a lo largo de la semana: todos esos son elementos que, esperemos, conducirán al éxito», el hombre