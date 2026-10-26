Matthias Jaissle revela la demoledora verdad que soltó en el descanso y que puso fin a la pésima racha de derrotas del Newcastle

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Matthias Jaissle admitió que su Newcastle United tuvo que superar un importante bloqueo mental antes de imponerse por 2-0 al Crystal Palace. Al equipo le había costado dominar el juego en un inicio marcado por la cautela en Selhurst Park, hasta que un reajuste táctico cambió el partido.

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Jaissle señala el freno de mano como problema

El entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, ha revelado las contundentes instrucciones que dio al descanso y que ayudaron a su equipo a imponerse por 2-0 al Crystal Palace el domingo. El Newcastle llegaba al partido tras una frustrante racha de derrotas, y la presión sobre el técnico alemán empezaba a aumentar mientras buscaba la fórmula para reactivar su ataque. Los goles de William Osula y Harvey Barnes acabaron resolviendo el encuentro en el sur de Londres y elevaron al Newcastle a la séptima posición de la Premier League.

Fue un resultado histórico para el club de Tyneside, que logró su primera victoria en Selhurst Park en seis años. Tras el partido, Jaissle admitió que tuvo que exigir a sus jugadores durante el descanso que fueran más atrevidos. «En la primera parte no estuvimos mal sin balón, pero no tuvimos mentalidad ofensiva. Jugamos con el freno de mano echado. En la segunda parte nos movimos y merecimos ganar», declaró el exentrenador del Red Bull Salzburg, según recoge Chronicle Live.

Dedic regresa por todo lo alto

Aunque los goleadores acapararán los titulares, la actuación de Amar Dedic fue posiblemente la conclusión táctica más importante para Jaissle. El internacional bosnio, que recientemente había estado de baja por lesión, regresó al once titular como lateral derecho y recordó al jugador que dominó las primeras semanas de la temporada. Tuvo una participación destacada en los dos goles y dio la asistencia a Barnes para ampliar la ventaja.

Jaissle no tardó en elogiar la aportación del defensa, que se prodigó en ataque, y señaló que el equipo había acusado mucho su ausencia durante la reciente caída de resultados. «Lo hemos echado de menos. Tras su lesión, está cada vez mejor. Hemos visto la influencia que tiene. Ayuda mucho a nuestra forma de jugar», señaló Jaissle.

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Pide unidad tras el alivio en Selhurst Park

Según se ha informado, el ambiente en el vestuario del Newcastle era eufórico tras el pitido final, con los jugadores celebrando un resultado que pone fin a las conversaciones sobre una crisis. Jaissle destacó la importancia de la unidad en la plantilla y sugirió que el éxito del equipo depende de su capacidad para mantener la intensidad que mostró tras el descanso en Selhurst Park.

«Fue un partido difícil en la primera parte. No obtuvimos recompensa por nuestra intensidad. En la segunda parte estuvimos mucho mejor. Si permanecemos todos unidos, este camino puede acabar bien», añadió el técnico alemán.

En busca de una buena dinámica de cara a las fiestas

El Newcastle centra ahora toda su atención en dos importantes partidos contra el Everton, uno en la Carabao Cup y otro en la Premier League. Estos dos exigentes desplazamientos a Merseyside supondrán una prueba rigurosa y completa para la reciente recuperación del Newcastle y brindarán a Jaissle una gran oportunidad de encadenar victorias antes de que comiencen oficialmente el intenso calendario invernal y las celebraciones navideñas.