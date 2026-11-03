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El entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, ha cargado contra su plantilla por su bajo rendimiento y ha sugerido que sus jugadores abandonaron su plan táctico durante la desmoralizadora derrota por 1-0 ante el Everton. El ambiente en St James' Park se volvió hostil mientras el Newcastle apenas lograba crear ocasiones, lo que provocó una sonora pitada desde las gradas.

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Las instrucciones tácticas, ignoradas en St James' Park

La tensión en Newcastle ha llegado a su punto álgido después de que Jaissle sugiriera que sus jugadores actuaron por su cuenta durante una pésima derrota en casa ante el Everton. Pese a una semana de intensa preparación en los entrenamientos, el Newcastle ofreció una actuación apática que llevó a su entrenador a preguntarse por qué sus instrucciones tácticas quedaron olvidadas en cuanto el árbitro señaló el inicio del partido.

Jaissle expresó su desconcierto tras presenciar un juego basado en gran medida en balones largos sin rumbo, en lugar del fútbol estructurado y vertical que había trabajado para implantar. «Los balones largos no eran el plan. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Nos falta confianza y, para salir de esta situación, tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que aprender rápido y avanzar en la dirección correcta. El siguiente paso ahora es analizarlo a fondo y preguntarnos por qué no pudimos empezar el partido como habíamos planeado», explicó el entrenador alemán, según recoge Chronicle Live.

Osula, aislado por la falta de balones

Uno de los principales perjudicados por el juego inconexo del Newcastle fue el joven delantero William Osula. El atacante quedó completamente aislado porque el centro del campo no logró progresar combinando entre líneas y optó por envíos largos que la defensa del Everton despejó sin problemas. Jaissle admitió que los balones que recibió su referencia en ataque estuvieron muy lejos del nivel esperado en una competición como esta.

«No pudimos generar situaciones en las que participara. Tenemos que superar las primeras líneas con una idea equilibrada y clara de cómo queremos jugar al fútbol. Limitarse a lanzar balones largos no es, desde luego, lo que él (Osula) prefiere. Y no era el plan; eso es algo que hay que dejar claro», afirmó Jaissle.

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La afición expresa su enfado mientras continúa la mala racha

La derrota supone la segunda consecutiva en casa para el Newcastle, una tendencia que ha despertado una gran preocupación en Tyneside. La frustración se hizo patente incluso durante la vuelta al campo tras el partido para agradecer el apoyo de la afición, que provocó más enfado entre quienes seguían en el estadio. Jaissle reconoció que era plenamente consciente del ambiente cada vez más hostil en el estadio, dada la incapacidad del equipo para trasladar a los partidos lo que muestra en los entrenamientos.

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«Era consciente del enfado. Hay mucha frustración y mucha decepción porque no pudimos trasladar al partido lo que vimos durante la semana. El equipo entrenaba a un gran nivel, pero, desde que el árbitro dio comienzo al encuentro, apenas se vio nada de eso. Es difícil de entender. Por supuesto, la afición está frustrada, igual que nosotros. Por desgracia, no estuvimos a la altura. En realidad, a lo largo de los 90 minutos no jugamos como queremos ni mostramos nuestro estilo. Eso nos produce mucha frustración y decepción. Si no rindes cuando importa, no mereces ganar. No fuimos lo bastante valientes con el balón y recurrimos demasiado a los balones largos», reconoció el entrenador.

Preocupación por la fragilidad mental

La repentina pérdida de identidad y confianza del Newcastle preocupa mucho a un entrenador que inicialmente prometió un estilo de juego proactivo y vertical. Con el rendimiento estancado y la confianza por los suelos, Jaissle afronta la difícil tarea de recomponer la relación con un vestuario dividido que parece completamente perdido bajo la intensa presión de la afición del Newcastle.

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«Tenemos que animarlos y hacerles ver que son capaces de hacerlo, que tienen potencial para jugar así. Tendríamos que haber creado aún más ocasiones. No fue suficiente. Encajar un gol así tampoco fue aceptable. Es casi una espiral negativa. No estoy contento con la decisión del árbitro. Para mí, hay una falta clara sobre Fabian Schar. Es un periodo difícil. También sabemos que solo podemos superarlo como equipo», concluyó Jaissle.