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Lothar Matthäus, leyenda del Bayern de Múnich, se mostró sorprendido por las sucesivas declaraciones de los dirigentes del club sobre Jamal Musiala.

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El exinternacional alemán criticó que la discrepancia sobre el futuro y el contrato del jugador se haya convertido en un asunto público, y pidió a ambas partes que se sienten a hablar y busquen una solución lejos de los medios de comunicación.

«Esta semana me he quedado un poco impactado. Empezó Uli Hoeneß, luego Jan-Christian Dreesen, y ayer Karl-Heinz Rummenigge eligió las palabras más duras de todas», afirmó Matthäus este sábado en declaraciones recogidas por Sky Sport Alemania.

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«Siento un gran respeto por Karl-Heinz, lo conozco desde hace más de 30 años y es una persona estupenda, pero está claro que eligió esas declaraciones con muchísimo cuidado», añadió.

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La leyenda del fútbol alemán prosiguió: «Durante los dos últimos años hemos elogiado al Bayern de Múnich y hemos dicho que es una gran familia con un fuerte espíritu de unidad y cohesión. Eso se ha visto de verdad y ha sido una de las razones de estos resultados».

«¿Por qué no se sientan simplemente las dos partes en privado y zanjan el asunto, en lugar de debatirlo en público? Me refiero al entorno de Jamal Musiala y al Bayern de Múnich», agregó.

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«No hemos oído nada del entorno de Musiala, sus representantes no han mantenido hasta ahora ninguna conversación con el Bayern de Múnich y el club tampoco se ha puesto en contacto con el entorno del jugador», continuó.

Matthäus insistió en la necesidad de que ambas partes empiecen a comunicarse cuanto antes: «Creo que es absolutamente necesario que eso ocurra ahora, antes de que esto se prolongue durante los próximos días y semanas».

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A su juicio, Musiala es el más perjudicado por la polémica: «¡La persona que más sufre con todo esto es Jamal Musiala! Es el jugador que está bajo presión y del que se espera que rinda al nivel exigido, sobre todo con la gran cantidad de lesiones que sufre el equipo».

Y cerró sus declaraciones con un mensaje directo a la directiva del Bayern y al entorno del futbolista: «¡Hablad entre vosotros y encontrad una solución!».

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Uli Hoeneß, presidente de honor del club, abrió la serie de declaraciones al expresar sus dudas sobre la capacidad de Musiala para recuperar su nivel anterior, dado que padece un trastorno neurológico que le provoca breves episodios de ausencia y que puede controlarse hasta cierto punto con medicación, según había revelado el propio jugador.

Hoeneß también planteó la cuestión de la proporción entre el rendimiento que se espera del jugador y su elevado salario, antes de que Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern, asegurara que el club esperará a evaluar la evolución de su estado y que más adelante podría sentarse con su familia y sus representantes para tratar el asunto si fuera necesario.

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Karl-Heinz Rummenigge, ex director ejecutivo y miembro del consejo de supervisión del club, también se sumó al debate al considerar que el regreso de Musiala a su nivel anterior no está garantizado y que su salario podría ponerse sobre la mesa si no recupera sus cualidades habituales.