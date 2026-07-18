Matthäus: «La posibilidad de que Oliés fiche por el Real Madrid es nula»

La leyenda del fútbol alemán, Lothar Matthäus, restó importancia a las informaciones que apuntaban al deseo del internacional francés Michael Oulissi de fichar por el Real Madrid, y afirmó que el Bayern de Múnich no se plantea en absoluto desprenderse de su jugador.

Según el diario alemán «Bild», Matthäus reaccionó a informaciones que indicaban que Oulissi había expresado a compañeros de la selección francesa su deseo de fichar por el club blanco.

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Matthäus afirmó: «Entiendo el deseo de jugar en el Real Madrid; todo futbolista sueña con ello».

Sin embargo, añadió: «El Bayern ni siquiera abrirá conversaciones; se burlará de estos titulares. La posibilidad de que Oliés juegue en el Real Madrid la próxima temporada es nula. Creo que el Bayern le renovará el contrato y le aumentará el sueldo».

Según «Bild», el club bávaro quiere retener al extremo derecho de 24 años y le ofrecerá una renovación con un salario superior a 25 millones de euros anuales, lo que lo convertiría en uno de los mejor pagados del equipo.

Por ahora se descarta su salida, pues no ha generado problemas y se siente a gusto en el club, añade el rotativo.