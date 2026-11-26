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La polémica ha crecido en los últimos días en Alemania en torno a la vida personal de Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, tras las informaciones que apuntan a su separación de su esposa, Anika Bissel.

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La noticia llega apenas tres meses después del nacimiento de su segundo hijo y después de que Neuer apareciera en un viaje a Brasil junto a su fisioterapeuta, de 23 años, en medio de una llamativa reacción de las esposas de sus compañeros Joshua Kimmich y Konrad Laimer a publicaciones que abordan el caso.

Neuer, de 40 años, está actualmente lejos de los terrenos de juego por una lesión en el pie derecho que sufrió durante el partido ante el Mainz en la Bundesliga.

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El Bayern de Múnich anunció que su portero sufre una rotura parcial de un tendón del pie, lo que le impedirá jugar hasta final de este año.

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Sin embargo, el guardameta alemán ha acaparado los titulares de la prensa en los últimos días por su vida sentimental, después de que el diario «Bild» informara de su separación de Anika, 14 años menor que él, tras una relación de unos seis años y un matrimonio que comenzó en noviembre de 2023.

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Según las informaciones, Anika dio a luz a su segundo hijo a finales del pasado mes de agosto, y Neuer le comunicó su intención de poner fin al matrimonio pocos días después del parto. Otras informaciones sostienen que la separación se produjo a principios de octubre y que el portero abandonó el domicilio conyugal.

Las especulaciones aumentaron después de que Neuer viajara a Brasil durante su recuperación de la lesión acompañado de su fisioterapeuta, de quien «Bild» asegura que mantiene una relación estrecha con él desde hace varios meses.

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El diario también afirmó que ambos pasaron tiempo juntos en Sicilia a finales de septiembre, antes de viajar a Brasil el 15 de noviembre. Ni Neuer ni la mujer han confirmado la naturaleza de su relación.

Lothar Matthäus, excapitán de la selección alemana y campeón del mundo en 1990, abordó el asunto en su programa «Lothar Takes Off», donde consideró que el momento elegido para la separación es pésimo.

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«Es una situación lamentable para Manuel, pero cada uno tiene que gestionar su vida privada como quiera. Está claro que lo ocurrido en las últimas semanas no es bueno para la imagen de Manuel. Él ha tomado esta decisión, pero creo que no era el mejor momento», afirmó Matthäus.

Por su parte, Anika compartió en su cuenta de TikTok varios vídeos con mensajes que critican la infidelidad durante el embarazo, entre ellos: «Engañar a una mujer embarazada es un nivel de maldad completamente distinto. No es un error, sino una elección egoísta, cruel e irrespetuosa».

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Uno de los mensajes también incluía la frase: «Como madre de tu hijo, nunca te perdonaré que eligieras a otra chica en lugar de a nosotros». Más tarde, Anika eliminó las publicaciones compartidas.

Las reacciones se extendieron a un vídeo publicado por la consejera matrimonial alemana Ruth Marquardt, en el que criticaba una situación que, según dijo, conocen muchas mujeres que han criado solas a sus hijos, en alusión al caso de Neuer.

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El vídeo recibió el «me gusta» de Lena Kimmich, esposa de Joshua Kimmich, y de Ines-Sarah Laimer, esposa de Konrad Laimer, además de Nina Weiss, expareja de Neuer.

Matthäus se refirió a la reacción de las esposas de los jugadores del Bayern y aseguró que entiende que les gustara el vídeo, porque pueden comprender lo difícil de la situación, que no favorece en nada a Anika Neuer.