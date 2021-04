Matías Zaldivia es suspendido tres fechas por el planchazo a Cahais

Colo Colo pierde a su defensa más cotizado por casi un mes y se enfrenta a reorganizar a su escuadra desde atrás.

Matías Zaldivia fue castigado con tres fechas de suspensión por su expulsión en la caída de Colo Colo, su equipo, frente a O'Higgins del último domingo. El Tribunal de Disciplina lo bajó de los cruces albos con Everton, Universidad de Chile el primer fin de semana de mayo y Ñublense en condición de visitante. Palestino es el juego que podría marcar su regreso.

Serán, en total, tres fines de semana en los que Gustavo Quinteros tendrá que poner a prueba las variantes que le ofrece su plantel profesional en una zona diezmada. Pese a que Emiliano Amor deberá sumarse tras dejar Vélez, es improbable que esté disponible para el cuerpo ténico por las regulaciones de sanidad por el coronavirus.

Reacciones a la roja hubo variadas en las últimas 48 horas. "Pido disculpas por mi accionar de ayer. Fue un acto imprudente de mi parte y no volverá a suceder", posteó el infractor de la plancha en su Instagram. "Empezamos la temporada dando mucha ventaja", lamentó el adiestrador argentino-boliviano. "Quizás la expulsión se da por eso, por la intensidad que queremos meter al partido", aportó César Fuentes en conferencia. "En el mismo momento me pidió disculpas, le dije que tranquilo, no pasa nada, son cosas del fútbol", estimó en Redgol Cahais.

Por lo pronto, Everton es el primer desafío venidero para el Cacique y con Falcón también suspendido (vuelve en el Superclásico) y Campos lesionado, únicamente está disponible entre los que han visto minutos Daniel Gutiérrez, de rendimiento alto.

Opciones como Nicolás Garrido, que no ha debutado, y César Fuentes también están en el abanico de Quinteros. Willy Alarcón también puede acomodarse a la última línea y Jeyson Rojas de igual forma, aunque está asentado y con confianza en la banda.