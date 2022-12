Matías Zaldivia en una oda a la libertad

El experimentado ex Colo Colo fue anunciado en la U tras 7 años en Macul, donde no fue renovado, su último deseo.

Matías Zaldivia dejó Colo Colo y tres semanas después firmó con la Universidad de Chile, un traspaso muy cuestionado por hinchas de un lado y otro primeramente por el alto nivel de identificación del zaguero nacionalizado con el club popular, donde ganó 8 trofeos, 2 ligueros, e incluso dijo adiós como capitán en aquella victoria por 5-0 contra el Real Betis, un recuerdo fresco que le sirvió al '4' para cerrar con éxito un camino triunfal pero también de piedras que aportaron a que se sentenciara su salida. Aunque claro está que no debió esta ser por la puerta de atrás cuando su intención era clara: seguir en la que consideraba su hogar.

"Nosotros entendemos más el juego de las redes sociales pero los que más lo consume son las familias. Hay que bajar un poquito los ataques: somos profesionales, jugamos al fútbol, la familia consume y se pone mal. Estoy muy seguro de donde estoy", explicó en su presentación. "Si alguien (de Colo Colo) se sintió ofendido le pido mil disculpas: yo siempre fui un jugador muy respetuoso. Pueden salir cosas, vuelvo a pedir disculpas". "Voy a dar todo de mí para ayudar al equipo a ganar, a volver a estar de pie". "Vinimos acá a ser campeón". "La reacción de la gente es algo normal. La gente me va a aceptar si yo rindo. Y si no rindo, no".

Zaldivia, el ex Chacarita, es profesional y se decantó por la U por razones lógicas. La primera es que quiso mantener el status de jugar en un grande, uno que alcanzó recién cuando cruzó la cordillera, después de arrancar su carrera en clubes de menor perfil. Encima, se siente capaz del desafío porque los números de su 2022 hablan por sí solos: ganó el torneo local debatiéndose entre el XI y la suplencia del equipo que mejor jugó al fútbol en el país, y dejó estadísticas encima de aceptables. En el Colo, pese a los buenos recuerdos, desde las cabezas dirigenciales no le terminaban de perdonar la demanda -que perdió el atleta por concepto de impuestos a los derechos de imagen que pedía que la institución pagara en vez de él- y consideraban su proceso como uno vencido, a diferencia de lo que pensaba un cuerpo técnico de Gustavo Quinteros que apostó por él otra vez sin encontrarse con la misma sintonía en Blanco & Negro.

Despejes 40 Remates bloqueados 6 Intercepciones 26 Éxito en entradas 65.2% Éxito en duelos 66.7% Éxito en duelos aéreos 68.8% Pases 594 buenos de 796 (74.6% de éxito) Pases largos 42.1% de éxito Dirección de los pases 53.8% para adelante, 22.9% a la izquierda, 19.7% para la derecha y 3.6% hacia atrás Goles 2 Remates totales (al arco) 10 (6) Faltas recibidas y cometidas 15 y 14 Amarillas y rojas 2 y 0

La mejor noticia para Zaldivia es la bienvenida de sus compañeros. Nery Domínguez señaló que su labor es hacer sentir de la mejor manera a su coterráneo para que este se instale entre comodidades en el Centro Deportivo Azul. La peor es la primera impresión que ha generado su fichaje, que de lleno saca lo peor de muchos sin entender antes que al Romántico Viajero le penaba un central de nivel y nacional, que la defensa fue la zona más feble de su cuarto año en línea peleando por sobrevivir en Primera y que la oportunidad de mercado le resultó lo suficientemente atractiva pues un valor cotizado no aparece todos los días con la carta de libertad en sus manos y la capacidad autónoma de tomar una decisión de futuro.

Es, además de dueño de la nacionalidad chilena, un hombre de familia y con planes de extender sus días en Santiago, donde está asentado al cabo de 7 años como parte de la sociedad. Zu siguiente paso está en demostrar que el talento y la prestancia para salir jugando está intacta. El clásico ahora lo verá vestir de azul, un color contra el que terminó invicto y que ahora defiende. La oda a la libertad es un baño de realidad cuando la pasión no es más importante que los tiempos de un futbolista en el deporte que escogió para vivir.