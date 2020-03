Matías Jadue: "Estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile"

El goleador chileno-palestino criticó los protocolos que se ejecutan en Santiago con los turistas y adivirtió que era mejor "la cárcel" de Vietnam.

Matías Jadue (1992) abandonó el fútbol de pero advirtió que los cuidados por la expansión del coronavirus son bastante mejores en Asia que en , su país de origen donde todavía no se decretó una cuarentena total y los contagios suben de a cien en cien cada día.

En una entrevista con La Cuarta, el ex delantero de relató que "ellos culturalmente están todos súper preparados. Cuadno partió todo, el club arrendó un hotel, cuarentena un mes y medio sin ver a la familia, con mascarilla, sin tocarnos y nos vacunaron a todos. Vengo desde diciembre con lo del coronavirus, lo de Chile ahora ya lo viví y a medida que explotó allá fue todo bien crítico: moría mucha gente".

A la hora de ser consultado por una comparación entre Vietnam y Chile, señaló que "estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile. Aquí sales a la calle y ¡mira a la gente!, ¡no hay cultura, no saben el error que están cometiendo! En Europa lo miraron como un simple resfrío y mira cómo están ahora. Acá se descontroló, se ven sobrepasados y no hay consciencia".

Jadue, que juega por la Selección de Palestina e incluso en la última Eliminatoria rumbo a le anotó un gol a Arabia Saudita, rescindió su contrato con el Ho Chi Minh City luego de la eliminación del mismo de la Champions asiática, la cual alcanzó a disputar -en su ronda clasificatoria- durante enero ante el Buriram United de . Cuando se normalice el mundo fútbol, tendrá que buscar club luego de su experiencia en un continente que también lo vio disputar la liga de Malasia con el Selangor II.

"Estar allá era una cárcel, pero en el buen sentido y por una buena razón. No se podía salir, te controlan la comida, a donde vas, con quién vas, si pillan a alguien en la calle es mejor estar encerrado en casa, porque las penas son del terror. Al llegar a Chile (el domingo pasado) no tuve ningún control en el aeropuerto, ni fiebre, nada, y venían coreanos y chinos. Me pareció súper irresponsable, no te dicen nada, ni cuarentena voluntaria. Uno debe tener conciencia de donde viene y por eso estoy encerrado en cuarentena voluntaria", complementó al matutino sobre el cierre con más argumentos concretos sobre una pandemia que, al menos en Chile, no tiene fecha de término.