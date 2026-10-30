Lothar Matthäus lanzó un duro ataque contra el brasileño Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, por su comportamiento dentro y fuera del campo, exigiendo al presidente del club, Florentino Pérez, que intervenga para adoptar una postura clara frente al jugador, tras constatar la mejora en el rendimiento del conjunto blanco en los partidos en los que ha estado ausente el extremo brasileño bajo la dirección del entrenador José Mourinho.

El diario alemán "Bild" recogió las declaraciones de Matthäus, leyenda del Bayern de Múnich y de la selección alemana, que ejerce como analista en la cadena "Sky Sports", quien se mostró sorprendido por la forma en que el Real Madrid está gestionando el futuro de Vinicius, asegurando que el equipo ha dado una mejor imagen en su ausencia, tras lograr victorias importantes, entre ellas el triunfo sobre el Barcelona en el Clásico, así como la victoria sobre la Roma por 4-3.

Matthäus declaró: "Siento curiosidad por saber qué hará el Real Madrid con Vinicius Junior, porque el equipo funciona mejor en su ausencia, y esa es ahora la tarea de Mourinho. Ha ofrecido un buen rendimiento sin Vinicius, que fue sustituido en el partido contra la Roma, en el que el equipo también ganó por 4-3".

Las críticas de la exestrella alemana no se limitaron al nivel técnico del jugador, sino que se extendieron a su comportamiento y personalidad, pues consideró que sus actitudes generan problemas y no ayudan al equipo, señalando que su imagen pública difiere de la que debería proyectar un jugador de su estrellato.

Matthäus añadió: "Es un provocador de problemas, y eso no le aporta nada al equipo. Me alegró que no estuviera entre los diez primeros en la clasificación del Balón de Oro, porque lo que distingue a Harry Kane es que siempre se muestra como un caballero, que actúa con comprensión y le dedica tiempo a todo, mientras que Vinicius no es así".

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La leyenda del fútbol alemán continuó su ataque contra el extremo brasileño, considerando que el Real Madrid sufre por sus actitudes, a diferencia de otros clubes como el Bayern de Múnich y el Barcelona, que no afrontan el mismo problema, según sus palabras.

Y aclaró: "Por suerte, no tenemos un problema así en el Bayern de Múnich, ni tampoco el Barcelona, pero el Real Madrid padece un problema que se llama Vinicius Junior. Cuando él no está, el equipo funciona mejor, se vuelve más disciplinado y todos los jugadores juegan los unos por los otros; en cambio, con su presencia, todo gira en torno al ego y la soberbia, y eso perjudica también al equipo y al club".

Matthäus dirigió un mensaje directo a Florentino Pérez, exigiéndole que intervenga para zanjar la postura del club respecto al jugador, ya sea reprochándole su conducta o apoyando la decisión de Mourinho de mantenerlo en el banquillo, incluso en caso de que regrese a jugar tras finalizar su sanción.

Al respecto dijo: "Espero, por el bien del Real Madrid, que el presidente exprese con claridad su postura sobre Vinicius Junior en algún momento, ya sea amonestándolo o dejándolo en el banquillo por decisión de Mourinho. Incluso si termina su sanción, puede quedarse en el banquillo, porque considero que perjudica al equipo y al club de forma evidente".

Vinicius atraviesa una etapa difícil con el Real Madrid, tras ser sancionado con cuatro partidos a raíz de su expulsión en el encuentro frente al Villarreal, por el incidente del tirón de pelo a Saliba, lo que le hará ausentarse de los duelos contra el Sevilla y el Barcelona, además del partido ante el Racing previsto para esta semana.

Se espera que el jugador brasileño regrese a los planes del Real Madrid en el encuentro contra el AEK de Atenas el 4 de noviembre, en el marco de la Liga de Campeones de Europa, tras ausentarse de varios partidos en los que el equipo ofreció una imagen destacada.

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