El italiano Marco Materazzi, leyenda del Inter de Milán, elogió a José Mourinho al hablar sobre el regreso del entrenador portugués al Real Madrid, y trazó un llamativo paralelismo entre el actual Inter de Milán dirigido por Cristian Chivu y el equipo que logró el histórico triplete en 2010 con el Special One.

El exdefensa italiano afirmó que el técnico rumano le recuerda a Mourinho en aquella época, porque transmite la misma sensación de confianza en los momentos decisivos.

Materazzi dijo en una entrevista con el diario La Gazzetta dello Sport, al analizar la personalidad de ambos entrenadores: «No hay que entrar en pánico, solo hay que hacer los cambios correctos».

El campeón del mundo con Italia en 2006 no se sorprendió por el regreso de Mourinho al Bernabéu. Al contrario, cree que la relación entre el entrenador portugués y Florentino Pérez fue la clave de su vuelta al mando del Real Madrid.

Y explicó, según recogió el diario «Marca»: «Conozco la relación que lo une a Florentino y la gran confianza que deposita en José. Lo ha devuelto al mando del Real Madrid».

Según Materazzi, el entrenador portugués seguirá desempeñando el papel en el que destaca: «asumir todas las responsabilidades y convertirse en el único líder del equipo».

Durante la entrevista, el exdefensa central hizo una declaración llamativa sobre el liderazgo de Mourinho, al afirmar: «Lo mejor de José es que todo el que juega bajo su mando se siente uno más de su equipo y da lo máximo por él sobre el terreno de juego».

Materazzi considera que esa capacidad para conectar con los jugadores es única en su especie, y cree que explica gran parte del éxito del entrenador portugués.

Y añadió Materazzi, resumiendo la cuestión: «Sobre el terreno de juego, estás dispuesto a dar la vida por él», recordando también la estrecha relación que los unió desde sus días de gloria en el Inter de Milán.

Materazzi también abordó las posibles tensiones en el vestuario del Real Madrid, subrayando que Mourinho es un experto en gestionar situaciones delicadas.

Y cuando se le preguntó por los rumores de una relación tensa entre Tchouaméni y Valverde, respondió con total confianza: «José es capaz de acercarlos, y se harán amigos íntimos».

Antes del esperado enfrentamiento entre el Real Madrid y el Inter de Milán, Materazzi cree que el partido se decidirá en el centro del campo, pero señaló con claridad dos factores fundamentales que suponen un peligro para cualquier rival del gigante español.

Y dijo: «Lo digo con franqueza porque es la verdad: Mbappé y el estadio Santiago Bernabéu».

Esta advertencia proviene de la experiencia de alguien que conoce bien a Mourinho, y que es consciente de que, cuando el entrenador portugués se siente respaldado y dispone de un equipo diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades, tiende a convertir cualquier desafío en una batalla ganada.

Materazzi ofreció uno de los momentos más emotivos de la entrevista al recordar la marcha de Mourinho del Inter de Milán tras conquistar el triplete en 2010.

El exdefensa recordó el abrazo que los unió en el estadio Santiago Bernabéu tras su victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, y reconoció que sigue siendo un recuerdo muy especial para él.

Y respecto a aquella conversación con Mourinho, reveló: «Lo que nos dijimos, salvo la frase "maldito seas, nos vas a dejar con Benítez", quedará como un secreto entre nosotros para siempre».

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