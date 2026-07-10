El exárbitro español Mateo Lahoz se pronunció sobre la polémica en el Egipto-Argentina de octavos del Mundial 2026.

Los jugadores y el cuerpo técnico egipcios criticaron al árbitro francés François Litxer por anular un gol de Mostafa Zico y por no revisar con el vídeoarbitraje el tercer tanto en contra.

Sobre el nivel arbitral, Lahoz opinó: «El colega francés debió revisar ambas jugadas con el VAR, no solo el gol anulado a Egipto, sino también el tercer tanto de Argentina (3-2)».

Lahoz añadió, en declaraciones a «Marca»: «El árbitro se centró solo en una jugada, y no me gusta cómo se usa ahora el vídeo, pues no ofrece una segunda oportunidad para revisar decisiones».

La selección argentina se medirá a Suiza en cuartos de final, misma ronda que superó en Catar 2022 tras un polémico duelo ante Holanda, resuelto en prórroga y penaltis con un 2-2.

En ese encuentro se mostraron 18 tarjetas, récord histórico en un Mundial, y se señalaron 48 faltas; los argentinos protestaron la falta que originó el 2-2 en el 90+11 de los 13 minutos de añadido.

Lahoz, que dirigió ese partido, afirmó que, con el paso del tiempo, está cada vez más convencido de sus decisiones y declaró: «Pasa el tiempo y puedo afirmar, con total serenidad, que este partido es uno de los que mejor hemos arbitrado desde el punto de vista técnico. Acertamos plenamente en todo, y si alguien vuelve a ver el partido, lo comprobará. Fuimos indulgentes, pero mantuvimos la imparcialidad y mostramos las tarjetas según las directrices de la FIFA».

Reconozco que fue un partido muy tenso por las declaraciones previas y que esa tensión se notó en ambos equipos. Me enteré de mi designación a las 23:00 horas, dos días antes del partido, y me preparé a fondo. Es curioso que, como hemos visto en los últimos días, vuelva a haber tanto revuelo en torno a los partidos de Argentina».