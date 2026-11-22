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El entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, ha explicado el poco convencional enfoque psicológico con el que inspiró a su equipo en la trabajada victoria por 1-0 ante el Torino el sábado. Tras una frustrante primera parte en el Estadio Diego Armando Maradona, el veterano técnico pidió a sus jugadores que cambiaran de actitud para romper el empate.

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El poder de una mentalidad positiva

El Nápoles sumó tres puntos vitales gracias a un solitario gol de Scott McTominay, pero detrás del tanto hubo tanta mentalidad como técnica. Allegri reveló que, durante el descanso, percibió un ambiente de desánimo entre sus jugadores después de que desperdiciaran varias ocasiones al inicio del partido. El entrenador decidió que era necesario cambiar el estado de ánimo para superar la férrea defensa rival.

«Era como si no tuviéramos la actitud adecuada, porque habíamos tenido varias ocasiones favorables sin marcar», explicó el técnico a Sky Sport Italia. «Así que les dije a los jugadores: “Chicos, sonriamos: quizá así consigamos marcar un gol”. Nos vino bien ganar un partido sufriendo un poco, pero aún tenemos que mejorar en determinadas situaciones, como la gestión del balón al final. Sin embargo, defendimos muy bien las jugadas a balón parado. En el pasado nos había faltado la contundencia defensiva que mostramos hoy».

Los ajustes tácticos y el papel de McTominay

Aunque el aspecto psicológico tuvo su importancia, Allegri también tuvo que resolver un problema táctico tras la temprana lesión de Antonio Vergara. Después de introducir inicialmente a Kevin De Bruyne en una posición de apoyo por detrás de Rasmus Hojlund, el entrenador decidió intercambiar las posiciones del belga y Scott McTominay. El ajuste resultó decisivo: desde una posición inicial más adelantada, el internacional escocés empezó a causar serios problemas a la defensa del Torino.

«¿Los cambios tácticos? También son la parte divertida de este trabajo», señaló Allegri. «Pensé que De Bruyne podía rendir mejor en la mediapunta, pero después acerqué a McTominay a Hojlund porque necesitábamos un poco más en esa zona. Eso sí, le dije a McTominay que no se colocara justo detrás de Hojlund, sino que llegara hasta allí, porque así sería más difícil marcarlo. Cuando lo puse ahí, avanzó, pero se quedó quieto; en la segunda parte se movió más entre líneas y estuvo mucho mejor».

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Allegri defiende el rendimiento de Rasmus Hojlund

Aunque la victoria llegó gracias al gol de un centrocampista, Allegri no tardó en salir en defensa de Hojlund. El delantero danés trabajó sin descanso durante todo el encuentro, pero no logró marcar, lo que dio pie a preguntas sobre su confianza actual. Allegri rechazó que el exjugador del Manchester United esté atravesando dificultades o necesite un trato especial para recuperar el olfato goleador.

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«¿Hay que recuperar a Hojlund? En absoluto», afirmó el técnico del Nápoles. «Hizo un buen partido y se puso al servicio del equipo. Tuvo varias ocasiones y es un jugador muy útil e importante para nosotros».

La atención se centra en el Manchester City

Esta victoria crucial devuelve el impulso al Nápoles y mejora su posición en la tabla. También pone fin a una preocupante racha que llegó tras un frustrante empate con la Lazio y una decepcionante derrota ante la Juventus justo antes del reciente parón internacional.

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Más allá de los tres puntos, este triunfo, que el equipo tanto necesitaba, supone un valioso estímulo psicológico y anímico para toda la plantilla en el momento más oportuno. Además, sirve de base y preparación para la esperada visita de este próximo martes por la noche al Manchester City, una potencia europea, en un duelo de Champions League de máxima exigencia.