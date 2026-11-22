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El entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, ha elogiado a Kevin De Bruyne y ha calificado de «extraordinario» al veterano centrocampista pese a los persistentes rumores sobre una posible salida del estadio Diego Armando Maradona. El mediapunta belga ha sido objeto de intensas especulaciones sobre un posible fichaje por el PSV Eindhoven en el próximo mercado de enero.

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Allegri descarta los rumores sobre su salida

Allegri ha tratado de acallar los rumores sobre el futuro de De Bruyne en el Napoli tras la ajustada victoria por 1-0 ante el Torino en la Serie A. Pese a las informaciones que apuntan a un posible fichaje por un club de la Eredivisie , el técnico italiano se mostró tajante: el centrocampista sigue siendo una pieza fundamental de su proyecto en Nápoles. Allegri se apresuró a descartar que el belga esté pensando en marcharse ante la proximidad del mercado de invierno.

«No tiene un pie dentro y otro fuera, es un jugador extraordinario. Basta con ver el partido de esta noche: está bien», declaró el entrenador del Napoli a DAZN, según recoge TUTTOmercatoWEB. «El año pasado estuvo cuatro o cinco meses de baja por una lesión, ya no es un niño. Lo hizo bien con la selección, pero también lo ha hecho bien con nosotros. A veces, la percepción te lleva a tener una opinión diferente. Estoy muy contento con él, como con los demás».

Descanso táctico para un De Bruynee fatigado

La suplencia de De Bruyne ante el Torino fue la quinta vez que empezó un partido de competición nacional desde el banquillo esta temporada. Allegri explicó que se trataba de una necesidad táctica debido al apretado calendario y a la reciente participación del jugador con la selección belga. La decisión parece responder a la intención de mantener fresco al mediapunta para los próximos partidos decisivos.

«No es una cuestión de gestionar sus minutos, sino de que ha disputado muchos partidos y ha jugado con la selección. Esta noche, los cambios serán importantes. Es un jugador de una calidad técnica extraordinaria, ha mejorado mucho físicamente y venía de un largo periodo de inactividad. Estamos muy contentos con él», aclaró Allegri.

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Cómo gestionar la presión en el Napoli

La ajustada victoria ante el Torino estuvo marcada por la capacidad de resistencia y la solidez defensiva, dos cualidades que Allegri había echado en falta en los últimos partidos. El técnico reconoció la presión que se vive en Nápoles, pero pidió calma mientras el equipo busca escalar posiciones en la Serie A. También señaló que la plantilla mostró por fin la «energía positiva» necesaria para sacar adelante el partido ante un rival complicado.

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«Creo que los chicos han tomado conciencia de la realidad del momento actual del Napoli. El fútbol es cuestión de resultados. Hoy teníamos un punto más que el Torino. En estos diez partidos nos faltó el miedo a encajar un gol, ese centímetro de más que te permite llevarte las victorias», señaló Allegri.

La frustración de la afición

La noche también tuvo sus complicaciones, ya que Allegri tuvo que defender a Noa Lang tras sus recientes roces con la afición local. Aunque reconoció el derecho de los aficionados a expresar su opinión, el entrenador elogió la aportación de Lang a la victoria y pidió unidad entre la grada y el equipo ante la difícil serie de partidos que afronta el club.

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«Me sabe mal por Lang: el domingo pasado hubo un malentendido. Los aficionados volvieron a estar maravillosos esta noche. Tenemos por delante un camino de sufrimiento, porque hay mucho que recuperar, pero estoy seguro de que juntos lo conseguiremos. Los aficionados tienen derecho a silbar, pero el jugador ha jugado muy bien esta noche», concluyó el técnico.