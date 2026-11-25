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Massimiliano Allegri elogió a su Napoli, mermado por las bajas, por hacer algo «realmente bien por primera vez» en el trepidante empate 2-2 ante el Manchester City en la Champions League. Pese a la ausencia de 11 jugadores, los visitantes se adelantaron dos veces en el Etihad Stadium y se marcharon con un sabor amargo mientras luchan por mantener vivas sus aspiraciones europeas.

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El Napoli empata con el Manchester City pese a la plaga de lesiones

Allegri reconoció que el Napoli hizo algo «realmente bien por primera vez» después de que su equipo, mermado por las bajas, lograra un trepidante empate 2-2 ante el Manchester City en la Champions League . El Napoli viajó al Etihad Stadium temiendo lo peor en medio de una grave crisis de bajas que le dejó sin 11 jugadores por problemas físicos, sanciones y exclusiones de la lista para la Champions League.

Lejos de venirse abajo ante los hombres de Enzo Maresca, el Napoli se adelantó dos veces gracias a Rasmus Hojlund y Noa Lang. Sin embargo, Ayyoub Bouaddi y un disparo cruzado de Rayan Cherki permitieron al Manchester City volver al partido y obligaron a ambos equipos a repartirse los puntos.

Allegri destaca el avance defensivo en el Etihad

En declaraciones a Sky Sport Italia tras el pitido final, Allegri señaló la disciplina táctica de su equipo sin balón como lo más positivo de una exigente noche en Manchester.

«Fue un partido muy difícil, los chicos lo hicieron bien y, obviamente, hubo momentos en los que tuvimos que sufrir bajo presión, pero por primera vez defendimos realmente bien sin balón para frenar al Manchester City», dijo Allegri.

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«Lo hicieron realmente bien en ese aspecto. Fue un empate merecido. Al final nos vamos con un sabor amargo, pero les dije a los chicos que en Europa hacen falta confianza y coraje, porque hay espacios para jugar. Ahora tenemos que prepararnos de la mejor manera para el Sassuolo. Esta noche fue un buen entrenamiento, sobre todo para nuestra defensa».

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El Napoli se marcha con pesar pese a su banquillo mermado

Que el Napoli se marche del Etihad Stadium con la sensación de haber podido lograr más dice mucho de su capacidad de resistencia, dado que Allegri apenas disponía de alternativas en el banquillo. Aun así, el técnico detectó situaciones en las que su equipo podría haber castigado la defensa adelantada del Manchester City.

«Debemos estar contentos con el punto, que es lo más importante, pero también con la actuación», explicó el técnico. «Hubo momentos en los que deberíamos haber aprovechado mejor su línea adelantada y tuvimos un par de buenas ocasiones, pero nos enfrentábamos a un rival muy fuerte. Los chicos se emplearon de forma brillante».

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El empate apenas altera de momento la clasificación de la fase liga de la Champions League. El Napoli ocupa el puesto 27 con cuatro puntos en cinco partidos y está fuera de las plazas de acceso a la eliminatoria previa a octavos solo por la diferencia de goles, mientras que el Manchester City es sexto con diez puntos.

A ambos equipos les esperan partidos decisivos en sus ligas

Los dos clubes vuelven ahora a centrarse en sus competiciones nacionales. El Napoli regresa a la Serie A el domingo para enfrentarse al Sassuolo. Por su parte, el equipo de Maresca debe recuperarse rápidamente para un duelo decisivo de la Premier League contra el Arsenal.