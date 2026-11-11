Massaro: «El Capitán (Baresi) nos ha dejado un gran legado y debemos seguir transmitiendo lo que él supo transmitirnos»

Estas son sus declaraciones a calciomercato.com:

«Si vosotros estáis emocionados, imaginaos cómo estoy yo. Hablamos de cosas que nos han transmitido. Nos las transmitieron personas que, desde el día en que llegué a Milanello, me enseñaron muchas cosas: el sentido de pertenencia, el sacrificio, el respeto, la lealtad y las reglas. Formé parte durante 5 años del grupo de los Inmortales, de los Invencibles. Ahora soy embajador de Insuperabili gracias a nuestro capitán, que puso en marcha este gran proyecto, y tengo que dar las gracias a las personas visionarias que tienen

sueños

. Es una muestra de cómo nació Insuperabili, de cómo nació la etapa de Berlusconi, de los Invencibles y de los Inmortales, que ganó en Italia, en Europa y en el mundo. Y el AC Milan debe seguir haciendo eso. Gracias también a la colaboración de BMW, que nos apoya desde hace varios años en el ámbito del marketing.

Próximos partidos MIL Serie A 12:00 FRC

El Capitán nos dejó un gran legado y debemos seguir transmitiendo lo que él logró transmitirnos; debemos transmitírselo sobre todo a las personas, no solo a quienes practican deporte, que crecen cada día y son el futuro: los jóvenes. Gracias de nuevo y espero poder jugar en la final, no me dejéis siempre en el banquillo. Este año os prometo que, al menos durante 10 minutos, como siempre que me sacaban al campo, marcaré la diferencia».