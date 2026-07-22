Mason Greenwood, visiblemente atónito ante la acogida que le ha dispensado el Fenerbahçe

Mason Greenwood debutó el martes con el F. C. Sükrü Saracoğlu y fue ovacionado al final del partido.

El equipo turco venció 1-0 al Gornik Zabrze en la segunda ronda previa de la Liga de Campeones, con gol de Talisca.

Jayden Oosterwolde y Nathan Aké fueron titulares, mientras que Greenwood ingresó en el 82’.

El fichaje estrella fue recibido con vítores y, visiblemente emocionado, no supo cómo reaccionar.

Poco después, sus compañeros le enseñaron la forma de animar de los aficionados del Fener y la reprodujeron juntos.

Fichado hace semanas al Olympique de Marsella por cuarenta millones de euros, superó en las negociaciones al AS Roma.

Greenwood saltó a la fama en el Manchester United, pero en 2020 se vio envuelto en una polémica por presunta violencia doméstica y agresión sexual, lo que provocó su salida del club inglés.

Los cargos penales fueron archivados, pero la presión social le impidió regresar a Old Trafford.







