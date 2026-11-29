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El Fenerbahçe no falló el domingo en la Süper Lig. El equipo de Emre Belözoglu venció 3-0 al Erzurumspor en su estadio, el Sükrü Saracoglu.

Tras una primera parte sin goles, Oguz Aydin abrió el marcador poco después del descanso. El turco recibió el balón de Mason Greenwood y marcó con un disparo desde fuera del área al palo más lejano: 1-0.

El Fener se soltó y pronto hizo el 2-0, de nuevo con Greenwood como protagonista. El inglés puso un córner al área y Milan Skriniar remató de cabeza a la red.

En la recta final, Greenwood coronó su actuación con un gol. La antigua gran promesa del Manchester United recibió un pase en profundidad de Irfan Can Kahveci, controló el balón y definió con precisión: 3-0.

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El Fenerbahçe ocupa ahora el quinto puesto con 23 puntos. El líder, el Galatasaray, queda por ahora lejos con 31 puntos. El Trabzonspor, el Amedspor y el Besiktas también están por delante de los Canarios Amarillos.