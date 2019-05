Mascherano: "Existe la posibilidad de que vuelva al fútbol argentino"

El mediocampista finaliza su contrato con Hebei Fortune en diciembre y, según todos los pronósticos, regresará al fútbol argentino.

Javier Mascherano juega actualmente en Hebei Fortune de , y finaliza su contrato en diciembre, por lo que es uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases argentino, ya que algunos clubes como River, , y Vélez lo quieren.

"Existe la posibilidad de que vuelva a , pero no quiero poner ningún equipo en particular, no quiero hacer lobby con ningún equipo. Primero prefiero decidir yo qué es lo que quiero. Lo tengo que analizar todo, me queda un año de contrato acá y lo quiero cumplir", expresó el jugador en Radio Late.

En la misma línea, contó: "Aguanto muy bien los partidos, no tuve lesiones importantes. De momento me siento jugador y tengo ganas de seguir jugando. La presión se la pone uno mismo, hay que autoexigirse y lo sigo haciendo cada vez que juego. Hoy en día me siento bien más allá de haber venido a una liga como esta, donde la presión externa no existe".

Y por último, cerró: "Me llamaron varios clubes y a todos les agreadecí, iremos viendo qué pasa, no quiero ser preso de mis palabras y generar falsas expectativas".