Con pasta de DT: Mascherano, a full con el Juventus - Atalanta

El mediocampista de Estudiantes de La Plata comentó y analizó en su Twitter el empate 2-2 entre el líder de la Serie A y el equipo de Bérgamo.

A diferencia de varias ligas de Europa, el fútbol argentino, al igual que la mayoría de las actividades del país, sigue frenado por la pandemia de coronavirus. Y aunque la CONMEBOL ya le puso fecha de reanudación a las copas Libertadores y Sudamericana, en todavía ni siquiera está claro cuándo se volverá a los entrenamientos.

En ese contexto, Javier Mascherano aprovechó parte de su tarde de sábado para disfrutar el empate 2-2 entre Juventus y Atalanta, por la jornada 32 de la . Pero además de verlo y de reaccionar como un futbolero más por los golazos del conjunto de Bérgamo o por las jugadsa polémicas, el Jefecito empezó a demostrar su pasta de futuro director técnico.

"Golazo de !!! Que bien juega este equipo!! La asistencia de Papu, impresionante", tuiteó el jugador de tras el primer tanto de la visita, que llegó luego de una enorme jugada de Alejandro Gómez y una mejor definición del colombiano Duván Zapata.

Entusiasmado, Masche respondió a una publicación de la cuenta @varskysports con un análisis conciso pero muy claro de por qué el equipo que marcha tercero en el Calcio estaba dominando al líder del campeonato en su estadio. "Los dos puntas le fijan la línea de 4 a la Juve. Y Papu tirándose atrás le genera la superioridad en el medio que la Juve no consigue leer. El Atalanta domina a la Juve", explicó.

Los dos puntas le fijan la linea de 4 a la Juve.

Y papu tirandose atras le genera la superioridad en el medio que la juve no consigue leer. El Atalanta domina a la juve. — Javier Mascherano (@Mascherano) July 11, 2020

La Juve debería adaptar y adelantar uno de sus laterales( por cualidades sería Cuadrado) al mediocampo y quedar con 3 atras para defender a Ilicic y Duvan. Así igualaría el medio.

Sino lo hace, va a ser muy difícil que domine el juego. — Javier Mascherano (@Mascherano) July 11, 2020

"La Juve debería adaptar y adelantar uno de sus laterales (por cualidades sería Cuadrado) al mediocampo y quedar con 3 atrás para defender a Ilicic y Duvan. Así igualaría el medio. Si no lo hace, va a ser muy difícil que domine el juego", argumentó con la misma claridad que antes el excapitán de la Selección argentina.

Si bien tiene contrato vigente con el Pincha hasta junio del 2021, el surgido de las divisiones juveniles de River ya piensa en el futuro: tras estudiar con la modalidad semipresencial en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), en diciembre del 2019

No obstante, un tiempo después, en marzo del 2020, sorprendió al revelar que aún no tiene definido si será DT. "Primero hay que ver si hay Mascherano técnico. Decir que uno va a ser entrenador lo veo hasta arrogante. Uno intenta pensar en el futuro y planifica, quiero seguir ligado al fútbol cuando no sea más jugador. Todo el mundo te dice que lo más cercano a ser jugador es ser entrenador. Tengo que confirmar si tengo la capacidad para ser entrenador y no lo voy a poder hacer hasta el día que lo intente", aseguró, en una entrevista online con el periodista Federico Bulos.

En la misma línea, contó que su estilo no sería idéntico al de ninguno de los técnicos que tuvo en su carrera. "Uno tiene que tener la inteligencia de agarrar de todos. No soy un tipo que esté identificado con una manera. He tenido la suerte de tener una diversidad de entrenadores, cada uno con su estilo e idea, y de todos he sacado cosas positivas. A la hora de ser entrenador es importante meter todo en la licuadora y agregarle tu impronta. Para transmitir hay que transmitir algo que uno cree. Tengo que sentirlo yo primero, ese es un punto fundamental, que cada día se ve más en los entrenadores. La idea es seguir lo que uno piensa pero también hay que adaptarse a lo que tenés", señaló. ¿Se vendrá Masche DT?