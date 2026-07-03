Más rápido que Mbappé... El «cohete australiano» amenaza la defensa de Egipto en la noche decisiva

A pocos días del Egipto-Australia de dieciseisavos del Mundial 2026, sobresale un nombre en la plantilla de los «Canguros» que podría complicar a la defensa de los Faraones: Jordan Bos, el extremo veloz que superó a Mbappé y Haaland.

Según datos oficiales de la FIFA, Bos alcanzó 36,7 km/h en la victoria 2-0 sobre Turquía, marca que lo convirtió en el más veloz de la primera jornada, por delante de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Micky van de Ven.

Ahora, con 23 años, se prepara para ser la amenaza principal de Australia ante el equipo de Mohamed Salah este viernes en el estadio climatizado de los «Dallas Cowboys».

Un duelo sin margen de error, pues ninguna de las dos ha superado una eliminatoria en la Copa del Mundo, con la recompensa de medirse a la Argentina de Messi en octavos.

Bos dejó de ser una promesa tras brillar en su primera temporada con el Feyenoord, donde marcó 4 goles y dio 9 asistencias.

Fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, ayudando a Australia a quedar segunda detrás de Estados Unidos y a avanzar hacia el cruce con Egipto. Tras actuar como lateral izquierdo ante Turquía, el seleccionador Tony Popović aprovechó su versatilidad y lo alineó como extremo derecho contra Paraguay, demostrando que su velocidad no es su único recurso.