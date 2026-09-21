Más quebraderos de cabeza para Anthony Correia: el FC Utrecht pierde el amistoso por 0-4

El FC Utrecht disputó el lunes por la tarde un partido amistoso contra el Almere City en el Sportpark Zoudenbalch. El equipo de Anthony Correia se llevó un duro golpe: 0-4.

La primicia es del Algemeen Dagblad, que también sabe qué nombres estuvieron sobre el campo por parte del FC Utrecht el lunes por la tarde.

Los de Utrecht comenzaron con el nuevo fichaje Sergio Padt en la portería. La defensa de cinco estaba formada, de izquierda a derecha, por Viggo Plantinga, Jakov Medic, Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo y Nordin Amrabat.

En el centro del campo, el FC Utrecht jugó con Ferdinand Pohl y Yoann Cathline. En ataque, Correia dio entrada a Angel Alarcon, Adrian Blake y Sem van Duijn.

Según el AD, el FC Utrecht se fue al descanso perdiendo por 0-1. En la segunda parte, Correia dio entrada a más jugadores del Jong FC Utrecht y el marcador se amplió hasta el 0-4.

El periodista Marco Gerling estuvo presente en el partido y afirmó que Padt, Nwankwo y Offerhaus jugaron un buen encuentro.

El FC Utrecht ha comenzado de forma dramática la temporada de la Eredivisie patrocinada por la VriendenLoterij. El club ocupa actualmente la decimoquinta posición y tiene 4 puntos en 7 partidos. El domingo, los hombres de Correia cayeron por 5-0 en De Kuip.