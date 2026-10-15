El Al Ittihad saudí recibió un nuevo golpe tras la sorpresiva derrota que sufrió ante el Shabab Al Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Ittihad cayó ante su invitado, el Shabab Al Ahli, por 1-2 en el partido que ambos disputaron anteayer, martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que en el encuentro Ahmed Al Julaidan, lateral derecho del Al Ittihad, sufrió una lesión en la articulación del pie derecho.

El periódico explicó que las pruebas confirmaron que Al Julaidan sufrió un esguince en la articulación del pie, lo que le obligará a seguir un programa de rehabilitación durante los próximos días antes de volver a los entrenamientos con el grupo.

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No está claro si el lateral derecho saudí podrá participar en el próximo partido contra el Al Ettifaq, el martes que viene, en el estadio de este último, en la décima jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que la derrota ante el Shabab Al Ahli fue la segunda consecutiva para el Al Ittihad, después de caer ante su anfitrión, el Al Hilal, por 2-3 el pasado sábado, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

A nivel continental, este tropiezo se convirtió en el segundo consecutivo para "los Tigres" en el torneo asiático, tras el empate 1-1 con el Al Shamal catarí en la primera jornada de la fase de liga.

El Al Ittihad se quedó con un único punto, con el que ocupa el duodécimo puesto en la clasificación del grupo de Oeste del torneo asiático, lo que amenaza su clasificación a los octavos de final.