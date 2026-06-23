¡Más que un simple partido! Messi bate cuatro récords ante Austria y entra en el Libro Guinness de los Récords

Lionel Messi batió cuatro récords en un solo partido del Mundial 2026 ante Austria (2-0) y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa, superando a Miroslav Klose.

El Libro Guinness de los Récords ya reconoce los cuatro logros que la estrella de Rosario consiguió en su sexta Copa, donde llegó a 18 goles y superó a Klose (16). superando también a la brasileña Marta (17 goles) y consolidándose como el máximo goleador histórico de todas las categorías, pese a la amenaza del francés Kylian Mbappé, quien suma 16 goles con solo 27 años.

Con 18 victorias, 28 partidos y 2.489 minutos, el astro argentino sigue agrandando su leyenda.

Además, sumó su victoria 18 en fases finales, superó a Klose (17), y llegó a 28 partidos, superando a Matthäus (26).

Además, superó los 2.489 minutos jugados en fases finales, por encima de los 2.217 de Paolo Maldini.

Una trayectoria repleta de logros.

Messi debutó en Alemania 2006, con 19 años, y ha jugado seis Mundiales consecutivos (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), con 18 victorias en 28 partidos y el título histórico de Catar 2022 que coronó su trayectoria.

Pese a todo, Mbappé acecha con 16 goles a una edad muy joven, por lo que la lucha por el trono de máximo goleador sigue abierta. Y más aún cuando «La Pulga» sigue aumentando sus números cada vez que viste la «Albiceleste»..