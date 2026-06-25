Más que un partido: el hambre de victoria impulsa al jugador de Cabo Verde a vencer a Arabia Saudí

Stephen Moreira, jugador de Cabo Verde, afirmó que el partido contra Arabia Saudí no es solo fútbol, sino una forma de entretener a su país y aliviar sus preocupaciones, sobre todo el hambre.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En declaraciones a Al Arabiya, Moreira afirmó: «Será un partido muy difícil; la selección saudí cuenta con jugadores excepcionales, y todo el mundo vio su partido contra Argentina en el último Mundial».

“Clasificarse para el Mundial fue un logro magnífico, pero ya quedó atrás. Queremos competir contra las grandes selecciones y, si superamos la fase de grupos, será increíble; ese es nuestro objetivo”.

Y concluyó: «En nuestro país hay gente que no sabe si tendrá qué comer al final del día, pero se olvida de todo cuando ve a su selección».

Concluyó: «Si vencemos a Arabia Saudí y avanzamos a la siguiente ronda, será un logro magnífico que hará que nuestro pueblo olvide sus preocupaciones».

El encuentro es decisivo: ambos equipos deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.