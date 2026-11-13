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Al parecer, el BVB planea acudir al mercado de fichajes en invierno.

Según se informa en el pódcast de Bild «Dortmund Insider», los responsables del club, encabezados por el director deportivo Ole Book, quieren ampliar las alternativas de la plantilla en el centro de la defensa.

No se mencionan nombres concretos. Sin embargo, es muy posible que el Borussia también busque refuerzos en la 2. Bundesliga, una competición que Book conoce a la perfección por su etapa en el SV Elversberg.

En cualquier caso, los aurinegros tendrían margen financiero para maniobrar. «Si se encuentra a un jugador que convenza a todos los responsables y que pueda ayudar al BVB a corto plazo, hay disposición a abrir la cartera en invierno», afirmó el periodista de Bild Maximilian Wessing.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Joane Gadou forman esta temporada el trío titular en la defensa de tres que prefiere el entrenador Niko Kovac. Además, también están disponibles Ramy Bensebaini, Filippo Mane, el gran triunfador de la pretemporada, y Luca Reggiani. Este último, sin embargo, podría dejar el club en invierno.

Getty Images

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Al parecer, ya ha comunicado su deseo de marcharse: ¿dejará Reggiani el BVB?

El joven italiano ya era considerado un candidato a salir en verano. Los principales clubes de la Serie A serían los más interesados. Según informó Sky recientemente, el representante de Reggiani ya comunicó a la cúpula del Dortmund el deseo de su cliente de marcharse. El futbolista de 18 años estaría descontento con su situación actual por la escasez de minutos.

Reggiani solo ha jugado dos veces con el primer equipo en lo que va de temporada. En cambio, ha disputado ocho partidos con el sub-23 en la Regionalliga y la UEFA Youth League. Por su parte, Mane tampoco ha terminado de arrancar. Tras entrar desde el banquillo en las dos primeras jornadas de la Bundesliga y disputar los 90 minutos del partido de primera ronda de la Copa de Alemania contra el HEBC Hamburg, una lesión muscular lo dejó fuera de juego. Desde entonces, también ha sumado minutos exclusivamente con el filial.

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Sin embargo, cabe preguntarse si el BVB no debería centrar más bien sus esfuerzos en el mercado en el lado derecho de la defensa. Tras la marcha de Yan Couto en verano, Julian Ryerson es el único lateral derecho de la plantilla. Maximilian Beier, entre otros, ha tenido que ocupar recientemente el carril derecho.

En la victoria por 2-1 sobre el SV Elversberg antes del parón de selecciones, Kovac cambió por sorpresa a una defensa de cuatro y alineó a Gadou como lateral derecho, mientras que Ryerson descansó tras jugar en la Champions League contra el Real Betis.