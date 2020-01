Más problemas para el Atlético: Joao Félix podría ser baja contra el Liverpool

El joven talento del conjunto madrileño podría perder el choque contra los campeones de Europa, por los octavos de la Champions.

Si el ha perdido la final de la Supercopa de contra el , si está teniendo problemas en y si se ha quedado eliminado de la ante la modesta , ahora puede sumar otro dolor de cabeza: Joao Félix podría ser baja para enfrentar al en la ida de los octavos de final de la .

La lesión muscular que sufrió el ex jugador del contra el el pasado 26 de enero no solo hará que se pierda el derbi del próximo sábado contra el Real Madrid, por el torneo de la regularidad, sino que también podría hacer que se pierda el choque contra los campeones de Europa, previsto para el 18 de febrero.

Félix sufrió una lesión muscular en la pierna derecha contra los pepineros que no parecía grave, pero la Cadena Cope informó este jueves que el tiempo de baja podría llegar a ser de un mes. En ese sentido, parece más que improbable que el joven talentoso del Atleti esté presente contra el equipo de Jurgen Klopp. Sin embargo, el diario AS apunta que el Atlético espera que el jugador se recupere, que no sufra ninguna recaída y que esté en perfectas condiciones para el choco frente a los Reds. Como sea, parece ser una carrera contrarreloj.

Cabe recordar que han pasado ya más de seis meses desde la llegada de Joao Félix al Atlético de Madrid, al que llegó por una cifra récord en la historia del club, y el luso vive ahora su momento de mayor duda. El portugués pasó por la frente a y Real Madrid sin pena ni gloria y eso ha desatado una serie de críticas.

Su llegada ilusionó y más tras una fantástica pretemporada cuyo punto álgido fue en aquel 3-7 frente al Real Madrid en . Tras un arranque brillante con una grandiosa jugada ante el que maravilló a la afición, llegó el titubeo en los siguientes partidos donde el aficionado siempre se quedaba con gana de más. Se esperaba más de él pero más allá de destellos fugaces de calidad no cuajó buenos partidos. Ni Juve, ni Real Madrid, ni , tres partidos de esos que los aficionados marcan en su calendario, sirvieron para que el luso sacara su calidad y sacara de las dudas a su afición.