Más pases y menos goles: por ahora, Setién empeora al Barcelona

Aunque sólo lleva tres partidos con su nuevo entrenador, el equipo azulgrana ofrece síntomas que preocupan.

Más posesión y más pases, pero menos disparos y menos goles. Así se puede resumir la comparación entre el de Quique Setién y el Barcelona de Ernesto Valverde a lo largo de la actual temporada. Es cierto que apenas van tres partidos con el nuevo entrenador, pero es pertinente tener en cuenta los datos que se pueden extraer después de las presentaciones del equipo catalán ante el y el , por , y ante el Ibiza, por la . Es cierto que sólo son datos, pero también son síntomas que preocupan al barcelonismo, o que deberían preocupar.

MÁS PASES Y MÁS POSESIÓN...

Hasta el último partido de Valverde al frente del equipo azulgrana, la posesión de balón del Barça en sus partidos alcanzaba una media de 64,38%. Una cifra que elevó Setién al 77,96% tras los juegos frente a Granada (82,44%), Ibiza (77,96%) y Valencia (73,48%).

"La posesión hace que el rival se desgaste, se generen espacios y luego hay que tener acierto. No hay que precipitarse. El equipo no me ha gustado, obviamente, pero entiendo las dificultades”, analizaría Setién tras la sufrida victoria copera en Ibiza.

Esa posesión se tradujo también en pases. Si la media del Barcelona en el curso 2019/20 era de 680 pases por encuentro con Valverde, con el preprador cántabro ahora alcanza los 862. Los culés dieron ¡1002! contra el Granada, 718 contra el Ibiza y 866 contra el Valencia (866). Sin embargo, esos 200 pases más que da por partido no le alcanzan al campeón vigente para llegar al gol ni a generar situaciones claras para marcarlos.

"Hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad. No trabajamos para hacer esto", diría el ex del tras la derrota en Mestalla.

... PERO MENOS DISPAROS Y MENOS GOLES

En efecto, tener tanto tiempo en su poder el balón no le dio al Barça lo más importante: el gol. Si con Valverde la media era de 2,17 dianas por encuentro en el curso actual, con Setién ha caído a sólo una por juego (1 al Granada, 2 al Ibiza, ninguna al Valencia). En ese sentido, si el Barça de Valverde marcaba un tanto cada 41,43 minutos, ahora festeja cada 90', en promedio.

El Barça de Setién también empeora al de Valverde en cuanto a remates totales y remates a puerta. En total, el Barça de Valverde remataba 9,5 veces por encuentro, una cifra que bajó a 9 con Setién. Y si antes los culés tiraban con un promedio de 5,86 veces por partido entre los tres postes, ahora lo hacen con una media de 4,6 por compromiso.

Tras encajar su primera derrota, Setién dijo que "quizá no nos hayamos explicado bien, o haya que entender cosas de una mejor manera". A tres puntos del en LaLiga, en octavos de la Champions y con el en el Camp Nou como próxima parada copera, el nuevo entrenador del Barça está a tiempo de hacer llegar su mensaje a la plantilla.