Más lágrimas que sonrisas: Así fue el 2019 del Barcelona

A pesar de levantar la octava liga en los últimos once años y de dos manitas al Real Madrid el Barcelona despide el 2019 con la amargura de Anfield.

Acaba un 2019 en el que el ha seguido sintiéndose ganador y que ha visto a Leo Messi rizar el rizo con el sexto Balón de Oro que levantó hace pocas semanas. Sin embargo hubo dos decepciones, aunque la que más duela sea especialmente una, que eclipsan lo mucho y bueno que realizaron los hombres de Ernesto Valverde en el año que acaba.

LAS ALEGRÍAS

La mayor alegría que disfrutó el Barcelona fue la de revalidar el título de campeón de Liga logrando el pleno con Ernesto Valverde en el banquillo. Fue un título que consolidó el dominio barcelonista en la competición doméstica, que ha ganado hasta en nueve ocasiones en lo que va de siglo XXI, lo cual significa que prácticamente una de cada dos ligas que se han disputado se han teñido de azulgrana.

Para muchos seguidores barcelonistas, además, derrotar al es casi como un título, para algunos hasta sin el casi, así que en estos términos el Barcelona puede estar más que satisfecho ya que en los cuatro Clásicos que ha disputado durante el 2019, dos en la Liga y dos en la , en los que se ha mantenido imbatido y ha acumulado dos victorias y dos empates. En el primero empató en el Camp Nou, igual que en el último, pero en el tercero goleó 0 a 3 en el Santiago Bernabéu en la Liga para ganar por la mínima días después en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

En clave mercado el Barcelona también ha tenido grandes éxitos. Sin ir más lejos, no había ni acabado el mes de enero cuando el Barcelona le pasó al fin la mano por la cara al PSG cuando amarró el fichaje de Frenkie De Jong, uno de los futbolistas más cotizados del mercado y que se ha convertido en una de las mayores luces, sino la mayor con permiso de Messi, en la primera mitad de la presente temporada. La llegada de Antoine Griezmann también ha supuesto una buena noticia, asegurándose al jugador más parecido al rosarino que existe en el planeta.

Volviendo a lo deportivo, el Barcelona cierra el 2019 habiendo convertido el Camp Nou en un auténtico fortín tras disputar 28 partidos como local y haber concedido solo 4 empates por 24 victorias. El cuadro azulgrana ha sabido hacerse fuerte en casa aunque lamentablemente para su parroquia ello no ha sido suficiente para saldar el año en la más absoluta alegría porque las decepciones, cuando se produjeron, fueron sonadas.

LAS DECEPCIONES

La más evidente, la más contundente, la que sigue escociendo por igual a aficionados, directivos, técnicos y jugadores, es la derrota en Anfield a manos del Liverpool. El Barcelona se las prometía, y mucho, tras aplastar a los hombres de Jürgen Klopp en el Camp Nou y viajó al hogar de The Beatles "con la lección de bien aprendida" según aseguró Luis Suárez desde el legendario estadio del . Pero a la hora de la verdad los reds pasaron por encima de un Barcelona que además protagonizó escenas de vergüenza ajena como el gol que supuso el 3 a 0 del rival, que todavía tendría tiempo de poner otro.

Aquella semana de hundimiento en fue el inicio del fin de la temporada. Solo cuatro días antes de visitar Anfield el Barcelona cayó en Balaídos y se le escapó la posibilidad de cerrar el campeonato imbatido. Y sí, fue la única vez que los barcelonistas mordieran el polvo en la Liga y los números siguen siendo buenísimos pero hubieran podido ser de antología sin el tropiezo a domicilio del .

A todo ello no hay que olvidar que ni Philippe Coutinho ni Ousmane Dembélé lograron satisfacer, ni de cerca, las gigantescas expectativas que generaron los 150 y los 140 millones de euros que se pagaron por cada uno. El club facturó al primero al Bayern en verano pero la patata caliente regresará la próxima temporada a poco que el club bávaro rechace pagar la opción de 120 millones de euros que tiene sobre el brasileño. El francés, por su parte, ha vuelto a caer lesionado de gravedad.

Ahora bien, si hablamos de mercado al Barcelona no le fue mucho mejor porque si el gran objetivo, admitido siempre en voz baja, era Neymar Da Silva lo cierto es que los dimes y diretes que se produjeron durante todo el año hasta finales de verano, cuando cerró el mercado, rayaron el vodevil. Uno en el que el Barcelona no salía bien parado, pues ni tenía dinero para ficharle ni un sitio claro que ofrecerle en el equipo tras la llegada de Griezmann a un jugador que, no contento con haberle interpuesto una demanda al Barcelona cuando se marchó, todavía le reclama parte de su salario pendiente.