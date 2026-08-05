El fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor encendió el entusiasmo de la afición del club, que mostró una reacción fuerte y optimista, con cientos de aficionados acudiendo a las tiendas del club y a los puntos de venta de abonos, en una escena que reflejó la magnitud del impacto que provocó la incorporación de la estrella egipcia.

La agencia Anadolu informó de que las tiendas del Trabzonspor y los puntos de venta de entradas registraron una gran afluencia desde las primeras horas de la mañana del miércoles, tras el anuncio del club ayer del inicio de las negociaciones con Salah, mientras los aficionados hacían largas colas para comprar las camisetas, muchas de las cuales llevaban el nombre de Salah.

En el reportaje difundido por el sitio del canal trtspor, el aficionado Zafer Bulut dijo que su entusiasmo por el fichaje de Salah lo llevó a comprar un abono a pesar de sus dificultades económicas, y explicó: "Procuro comprar un abono cada año, pero esta temporada estaba pasando por dificultades. Cuando supe de la llegada de Salah, sentí que comprar el abono era más importante que pagar mis deudas, y después compraré también las camisetas del equipo".

Por su parte, el aficionado Ali İhsan Turvanda llamó a la afición del Trabzon a apoyar al club comprando entradas y camisetas, afirmando que todos confiaban en el éxito del fichaje pese al secretismo que lo rodeaba, y dijo: "Sabíamos que el presidente del club cerraría el fichaje. Se ha ganado el corazón de la afición, y esperamos que este sea el inicio hacia la lucha por el título".

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En cuanto al aficionado İrfan Demirbilek, aseguró que su familia vivió días de expectación, y añadió: "No hemos dormido durante los últimos días esperando la llegada de Salah. Incluso mi hijo propuso viajar a Estambul para recibirlo antes de que llegara a Trabzon. Pensábamos que llevaría el dorsal número 11, por eso lo estampamos en las camisetas que compramos".

Salah apareció en el avión privado que lo trasladó a Estambul con una camiseta que llevaba el número 61, aunque varios informes turcos aseguraron que jugará con el equipo con el número 10.

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