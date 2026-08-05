El fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor encendió el entusiasmo de la afición del club, que mostró una reacción intensa y optimista: cientos de personas acudieron a las tiendas del club y a los puntos de venta de abonos, en una escena que reflejó la magnitud del impacto que ha provocado la incorporación de la estrella egipcia.

La agencia Anadolu informó de que las tiendas del Trabzonspor y los puntos de venta de entradas registraron una gran afluencia desde las primeras horas de la mañana del miércoles, tras el anuncio del club ayer del inicio de las negociaciones con Salah, mientras los aficionados hacían largas colas para comprar las camisetas, muchas de las cuales llevaban el nombre de Salah.

En el reportaje difundido por el sitio del canal trtspor, el aficionado Zafer Bulut señaló que su entusiasmo por la operación de Salah le llevó a comprar un abono a pesar de su situación económica, y explicó: "Me esfuerzo por comprar un abono cada año, pero esta temporada estaba pasando dificultades. Cuando me enteré de la llegada de Salah, sentí que comprar el abono era más importante que pagar mis deudas, y después también compraré las camisetas del equipo".

Por su parte, el aficionado Ali İhsan Turvanda pidió a la afición del Trabzon que apoye al club comprando entradas y camisetas, y aseguró que todos confiaban en el éxito de la operación pese al hermetismo que la rodeó, y dijo: "Sabíamos que el presidente del club cerraría la operación. Se ha ganado el corazón de la afición, y esperamos que este sea el comienzo hacia la lucha por el título".

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En cuanto al aficionado İrfan Demirbilek, aseguró que su familia vivió un estado de expectación durante los últimos días, y añadió: "No hemos dormido en todos estos últimos días esperando la llegada de Salah. Incluso mi hijo propuso viajar a Estambul para recibirlo antes de su llegada a Trabzon. Pensábamos que vestiría la camiseta número 11, y por eso la estampamos en las camisetas que compramos".

Salah apareció en el avión privado que lo trasladó a Estambul con una camiseta con el número 61, aunque varios informes turcos aseguraron que jugará con el equipo con el número 10.

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