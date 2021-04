Más focus que nunca: Villa, la llave para destrabar a Boca

Russo acomodó al colombiano, que empieza a mostrar una mejoría en la faceta que fallaba en el juego: la toma de decisiones.

En Boca, ilusionarse es difícil. Y es que no será ni la primera ni la última vez que el equipo parece arrancar y, después, se termina pinchando. Sin embargo, esta vez hay varios motivos para creer que hay cimientos sólidos para pensar en que el Xeneize, de una vez por todas, puede arrancar: una zaga central sólida, los juveniles afianzados, un Carlos Tevez comprometido... Y un Sebastián Villa que, parece, aprendió lo único que le faltaba para terminar de asentarse.

No es ninguna novedad que el delantero despertaba tanto amor como odio. Hace no tanto, de hecho, tenía el deseo de dejar la institución por algunos problemas internos con el plantel. Y es que hasta sus propios compañeros se frustraban con él cuando tomaba ciertas decisiones que terminaban siendo contraproducentes no solo para él, sino para todo el equipo. Pero Miguel Ángel Russo logró lo imposible: acomodarlo.

Desde hace varios partidos que el colombiano está pensando mejor. Frenos, toques para sostener la posesión, menos desgaste... Las finalizaciones de las jugadas parecen cada vez más acertadas. Quizás sea el eco de Guillermo Barros Schelotto en aquellos primeros días como DT el que le llegó a Villa, que, ahora sí, tiene prohibido tirar "centros de m...": La calidad en su definición en el 2-0 ante Santos es un ejemplo perfecto de lo que creció en estos últimos meses: no desesperarse y aguardar hasta el final, el ABC en los mano a mano.

Es el hombre más desequilibrante y la herramienta más importante que tiene Russo: metió tres goles en los últimos 10 días y cada partido que pasa está más fino. Su problema nunca fue generar peligro, sino concretarlo. Ahora, empieza a hacerlo. Más focus que nunca.