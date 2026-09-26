El Manchester City gastó una cifra descomunal de 1.243 millones de libras esterlinas en la contratación de 76 jugadores durante 9 temporadas, que se extendieron desde la 2009/2010 hasta la 2017/2018, período que estuvo vinculado a la serie de acusaciones financieras dirigidas contra el club inglés.

Según informes publicados por el diario "The Athletic", el Manchester City fue declarado culpable en casi todas las 115 infracciones financieras, salvo una, mientras que hasta ahora la comisión no ha determinado la sanción adecuada y proporcional a la magnitud de esas infracciones.

Durante las nueve temporadas objeto de la investigación, el Manchester City cerró 76 fichajes, mientras que el valor del fichaje más caro durante este período fue de apenas 55 millones de libras esterlinas, antes de que la fisonomía del equipo cambiara gradualmente con la llegada de varias de las estrellas más destacadas en la historia del club.

Y aunque algunos de los que llegaron se convirtieron en leyendas del estadio "Etihad", otros abandonaron la escena rápidamente y no dejaron la misma huella, según el informe del diario "The Sun".

Pero el verdadero comienzo de esta era llegó con el argentino Carlos Tévez.

Tévez abre la puerta a una nueva era

Tévez se incorporó al Manchester City por 25,5 millones de libras esterlinas en la temporada 2009/10, anunciando el comienzo de una nueva etapa para el club, después de haber pasado las dos temporadas anteriores cedido al Manchester United.

El delantero argentino disputó 42 partidos en su primera temporada con el City, en los que marcó 29 goles y dio 7 asistencias, ayudando al equipo a terminar la temporada en el quinto puesto, después de haber ocupado el décimo lugar la temporada anterior, asegurando así la participación en la Europa League.

Después, el Manchester City comenzó a construir un equipo capaz de competir por los títulos, con la llegada del marfileño Yaya Touré y del español David Silva en dos fichajes cuyo valor fue de 24 millones de libras esterlinas cada uno.

La factura anual del Manchester City

2009/10: 126,78 millones de libras esterlinas

2010/11: 158,03 millones de libras esterlinas

2011/12: 78,37 millones de libras esterlinas

2012/13: 53,32 millones de libras esterlinas

2013/14: 99,41 millones de libras esterlinas

2014/15: 88,48 millones de libras esterlinas

2015/16: 179,43 millones de libras esterlinas

2016/17: 186,13 millones de libras esterlinas

2017/18: 273,27 millones de libras esterlinas

Gasto total: 1.243 millones de libras esterlinas

Rápidamente, la dupla Touré y Silva comenzó a forjar una nueva historia para el club, ya que Touré marcó el gol de la victoria sobre el Manchester United en semifinales de la FA Cup en 2011, antes de volver a marcar de nuevo ante el Stoke City en el estadio de Wembley, guiando al Manchester City hacia su primer gran título en 35 años.

Durante su etapa en el club, Touré y Silva contribuyeron a la conquista de 3 títulos de la Premier League, 3 títulos de la Copa de la Liga y la FA Cup, además del Community Shield.

Agüero: el fichaje que lo cambió todo

Luego llegó el año 2011, y arribó el nombre que cambió la historia del Manchester City para siempre: Sergio Agüero.

El club pagó cerca de 38 millones de libras esterlinas al Atlético de Madrid por la contratación del delantero argentino, que tenía entonces 23 años, convirtiéndose en aquel momento en el fichaje más caro de la historia del club.

Agüero dijo nada más llegar: "Somos un equipo que peleará en el futuro cada año por ganar los grandes títulos".

Y las palabras del delantero argentino no fueron meras declaraciones, ya que se convirtió posteriormente en el máximo goleador histórico del Manchester City, pero incluso si no hubiera logrado nada más con la camiseta del club, su famoso gol en el minuto 93:20 habría bastado para inmortalizarlo en la historia del equipo, después de otorgarle al City el título de la Premier League en la temporada 2011/12.

Una temporada menos brillante y un título que huye hacia el United

Pero el mercado de fichajes del Manchester City no siempre traía nombres tan grandes como el de Agüero, y la temporada 2012/13 fue más tranquila en el aspecto de las contrataciones.

Javi García fue el más destacado de los que llegaron, procedente del Benfica por cerca de 16 millones de libras esterlinas.

Aquella temporada, el Manchester City se vio obligado a ver a su vecino, el Manchester United, sellar el título de la Premier League, tras terminar la temporada por delante con una diferencia de 11 puntos, lo que provocó la salida de Roberto Mancini de su cargo.

Fernandinho: un puente entre dos eras

El Manchester City regresó con fuerza en el verano de 2013, después de que Manuel Pellegrini liderara un proceso de reconstrucción del equipo que culminó con la conquista de un doblete.

El brasileño Fernandinho fue una de las incorporaciones más destacadas, tras llegar del Shakhtar Donetsk por 30 millones de libras esterlinas, una cifra que en un principio pareció elevada para un jugador de 28 años.

Pero Fernandinho demostró rápidamente su valor y se convirtió en uno de los elementos más destacados del equipo, desempeñando un papel importante en la transición de la era de Pellegrini a la era de Pep Guardiola.

En la siguiente ventana de fichajes, el Manchester City gastó 62,42 millones de libras esterlinas más que el dinero que obtuvo por la venta de sus jugadores.

Eliaquim Mangala fue el fichaje más caro de aquel período, tras costarle al club 38,75 millones de libras esterlinas.

El defensa francés llegó a Inglaterra entre las esperanzas de convertirse en un socio a largo plazo del capitán Vincent Kompany, pero pasó dos temporadas en la Premier League antes de iniciar un periplo de cesiones durante el cual fue pasando por varios clubes europeos.

De Bruyne y Sterling: el comienzo de los grandes golpes

Después, el Manchester City comenzó a ejecutar los grandes fichajes.

El club batió su récord en el mercado de fichajes con la contratación del belga Kevin De Bruyne, procedente del Wolfsburgo, por 55 millones de libras esterlinas, con lo que el jugador regresó a Inglaterra tras su anterior experiencia con el Chelsea.

Paralelamente, el City incorporó al extremo inglés Raheem Sterling, procedente del Liverpool, por 44 millones de libras esterlinas, convirtiéndose en aquel momento en uno de los jugadores ingleses más caros en la historia del fútbol.

La llegada de Guardiola y el proyecto entra en una fase diferente

Con la llegada de Pep Guardiola al Manchester City, el técnico español no necesitó mucho tiempo para comenzar a construir un equipo capaz de dominar durante muchos años.

El alemán İlkay Gündoğan fue el primer fichaje de Guardiola, tras incorporarse desde el Borussia Dortmund por cerca de 21 millones de libras esterlinas.

Y a pesar de sufrir fuertes lesiones al comienzo de su etapa, Gündoğan se convirtió posteriormente en capitán, en un jugador coronado con títulos de forma reiterada y en uno de los centrocampistas más influyentes en la historia del club.

El City también fichó a John Stones, procedente del Everton, por cerca de 47,5 millones de libras esterlinas, convirtiéndose en aquel momento en uno de los defensas más caros del mundo.

Le siguió el fichaje del alemán Leroy Sané, procedente del Schalke, por 37 millones de libras esterlinas, y el extremo ofreció una primera temporada llamativa, en la que fue coronado con el premio al mejor jugador joven de la Premier League otorgado por la asociación de futbolistas profesionales "PFA", en otra temporada que terminó con la coronación del Manchester City como campeón en la 2017/18.

Fichajes millonarios y un equipo que rompe los récords

Pero Guardiola y el Manchester City no se detuvieron ahí.

El club siguió gastando con fuerza en el mercado de fichajes, y contrató a Kyle Walker por 45 millones de libras esterlinas, a Bernardo Silva por 43 millones y al portero Ederson por 35 millones.

El club también pagó 49,5 millones de libras esterlinas por la contratación del lateral izquierdo francés Benjamin Mendy, y 25,8 millones por la incorporación del brasileño Danilo, procedente del Real Madrid, antes de la llegada de Aymeric Laporte en enero de 2018 por 55,9 millones de libras esterlinas.

Los resultados sobre el terreno de juego fueron evidentes, ya que el Manchester City terminó la temporada 2017/18 con un total de 100 puntos, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la Premier League en alcanzar esa cifra.

Y el equipo no se conformó con eso, sino que terminó la temporada con una diferencia de 19 puntos completos sobre el segundo clasificado, sentando así las bases del período de dominio que convertiría al Manchester City en uno de los equipos más exitosos en la historia del fútbol inglés.